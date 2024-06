La revolución de las redes y de los influencers o lo que los periodistas hemos de aprender: lección 6

Las redes sociales han sido un actor fundamental en la metamorfosis del periodismo actual. Su aceptación masiva por parte de la mayoría de los usuarios de internet ha influido en el lenguaje que utilizamos para contar noticias, en la duración, el formato, el enfoque, la distribución y la participación de los propios lectores.

Además, en los últimos cinco años, las comunidades cerradas de usuarios que interactuaban entre sí en redes sociales han cedido el testigo a un nuevo modelo de interacción marcado por el poder de influencia de los comunicadores sociales. Su capacidad para transformar las corrientes de opinión, generar necesidades de compra o simplemente condicionar en los planes, gustos y relaciones de sus seguidores debe tenerse en cuenta.

Este cambio ha otorgado a los influencers un papel crucial en la generación de comunidades y en la adaptación de las narrativas periodísticas a las nuevas formas de consumo de información. Los medios de comunicación no somos ajenos a esa situación y por eso hemos evolucionado las estrategias comunicativas en redes sociales.

Si bien los medios utilizamos las redes sociales en una primera etapa para atraer tráfico casi exclusivamente a nuestros portales digitales, ahora la estrategia está mucho más orientada a generar una comunidad activa de seguidores que actúen como prescriptores de los mismos.

En el Máster de Periodismo de El Español y la Universidad Camilo José Cela cuenta con un módulo multimedia donde las redes sociales tienen una gran importancia. Durante las sesiones dedicadas a esta temática los alumnos aprenden cómo desarrollar una estrategia social media, así como a redactar, editar y producir contenidos periodísticos adaptados al lenguaje de cada red social.

El reto

No nos engañemos, tenemos que ser conscientes de que la mayoría de plataformas sociales se han diseñado para el entretenimiento y para retener a los usuarios el mayor tiempo posible conectados. Del mismo modo, asumamos que los medios no dominamos el mercado publicitario. Ni tampoco controlamos los canales que difunden nuestros contenidos; por lo que somos rehenes de los vaivenes de terceros actores, ya sean buscadores como Google o redes sociales como Facebook.

En ese contexto, los medios de comunicación tenemos un riesgo y una oportunidad. El riesgo de convertir nuestros canales en meros difusores de contenidos virales sin ningún tipo de profundidad o análisis. Pero, como decía, también hay una oportunidad: la de aprovechar la capacidad difusora para transmitir nuestras informaciones de la mejor manera posible.

Hay dos señales que son motivo de esperanza para lograr ese objetivo. En primer lugar, debemos considerar que la mayoría de los usuarios ya utilizan las redes sociales como canal alternativo para obtener información. Es decir, hay un interés por informarse a través de estas plataformas. Si esa posición no la ocupamos los medios y los periodistas, la conseguirán otros actores.

En segundo lugar, porque la historia reciente del periodismo es también la historia de la transformación constante, de la innovación. Independientemente de cuál fuera el formato: prensa en papel, radio, televisión, o internet, el periodismo se ha adaptado al contexto y a las preferencias de su audiencia.

Los comunicadores sociales tienen una gran capacidad de influencia en su comunidad de seguidores. EE

La era del contenido viral

TikTok, por ejemplo, ha emergido como una plataforma esencial en la difusión de noticias y contenido viral. Su formato de videos cortos y altamente compartibles permite a periodistas e influencers llegar a audiencias jóvenes de manera efectiva. La plataforma facilita no solo la rápida difusión de noticias, sino también la creación de narrativas innovadoras a través de desafíos virales y colaboraciones interactivas.

En el entorno digital actual, es fundamental que los periodistas cultiven su marca personal en las redes sociales. Esto no solo les permite destacarse en un mercado saturado, sino también establecer una voz y un estilo únicos que resuenen con su audiencia.

La creación de una comunidad fiel de seguidores que los reconozcan y confíen en ellos es vital. Según un informe de Muck Rack, el 60% de los periodistas cree que una presencia activa en redes sociales es fundamental para su carrera. Esta relación de confianza es esencial para construir credibilidad y lealtad a largo plazo. En este próximo curso del Máster de Periodismo dedicaremos especial atención al fenómeno influencer, sus técnicas y modelo de negocio.

Ejemplos de éxito

Medios como The New York Times, The Guardian e incluso EL ESPAÑOL hemos logrado integrar eficazmente las redes sociales en nuestras estrategias de distribución de contenido, aumentando significativamente el alcance y la participación de los usuarios.

Las redes sociales y los influencers no solo han cambiado la forma en que consumimos noticias, sino también cómo se generan y distribuyen. La capacidad de adaptarse a estas nuevas herramientas y comprender las preferencias de la audiencia es esencial para cualquier periodista que busque tener éxito en la era digital.

*Mario Vidal es jefe de innovación de EL ESPAÑOL y profesor de redes sociales en el Máster.