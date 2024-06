Yolanda Díaz ha hundido 4 partidos y Urtasun 3: los fracasos paralelos de los creadores de Sumar

La misma noche electoral de las elecciones europeas, y sobre todo, al día siguiente, a los grupos de WhatsApp y Telegram vinculados a la izquierda comenzó a llegar una imagen. En ella, la muerte con su guadaña va llamando a puertas para entrar y luego salir dejando un reguero de sangre. La primera puerta ya ha sido visitada por la parca: tiene un cartel con el logotipo y las siglas de Iniciativa per Catalunya. La segunda también presenta un charco carmesí y su cartel, sin siglas, es el de Catalunya en Comú. Ante la tercera puerta, la única de las tres que sigue cerrada, tiene el cartel con el logotipo de Sumar.

La muerte encapuchada deja ver su rostro: le han pegado la cara de Ernest Urtasun, ministro de Cultura y portavoz de Sumar, la formación política cuyos resultados del pasado domingo han certificado el cataclismo en el seno de la coalición de partidos liderada por Yolanda Díaz. El partido magenta lleva cinco comicios encadenando fracasos en las urnas, pero esta última ha revelado que es la formación que menos retiene a sus votantes y el que más transferencia de votos tiene hacia otras formaciones. ¿El resultado? 800.000 votos y 3 parlamentarios, empatando con formaciones nuevas y sin aparato alguno detrás como 'Se acabó la Fiesta'. La tercera puerta, ya abierta.

"Sí, a mí me llegó ese meme. Urtasun gafe... Bueno, lo cierto es que lleva en la política desde antes de Cristo y ha pasado por muchos partidos", cuenta una fuente con cargo institucional de izquierda, de toda solvencia, a EL ESPAÑOL. Otra, también consultada por este periódico y vinculada a IU destaca que "Urtasun tiene mucho peso en Sumar. Proviene de Iniciativa, pasó por los Comunes y ahora pertenece a Esquerra Verda. Con él en Sumar hay una cierta anomalía, porque nadie comparte esa doble militancia con tanta naturalidad como él".

El meme crítico con Ernest Urtasun que ha circulado esta semana. E.E.

Desde hace 20 años, Urtasun "siempre está arriba. Es cierto que es capaz y está bien formado, pero es un bicho", precisa. "Desde luego, si tirase Sumar de él, escoraría al partido en exceso donde se sabe manejar: en el espacio de los comunes, la periferia nacional de Cataluña. Y Sumar es otra cosa".

"Sumar", prosigue, "no es la izquierda verde europea de ámbito catalán. Si Sumar tira por ahí, no reflejaría ese abanico amplio que lo fundamentó. Y ojo, ya se ha escorado hacia ese lado bastante. Y sí, hacer eso sería el típico error que podría cometer Sumar".

Las trayectorias

Ernest Urtasun militó entre 1997 y 2011 en Iniciativa per Catalunya, disuelto en 2019. En ese ínterin, estuvo de asesor en el Parlamento Europeo de 2006 a 2010, para luego pasar un año como diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación en los gabinetes de Miguel Ángel Moratinos y Trinidad Jiménez.

En 2014, y al segundo intento, se convirtió en eurodiputado y se integró en Los Verdes, donde se mantuvo ininterrumpidamente hasta 2023. En paralelo, en 2017 se pasó a Catalunya en Comú, partido en el que permaneció hasta la fundación de Esquerra Verda en 2021.

Yolanda Díaz, en una imagen durante la campaña de las elecciones catalanas.

Por su parte, Yolanda Díaz milita desde siempre en el Partido Comunista, que simultaneó hasta 2019 con Esquerda Unida. En 2009 y 2012 se presentó como candidata a la Xunta de Galicia por IU, logrando escaño en 2012. En las elecciones generales de 2016, el año de la explosión Podemos, ya formaba parte con En Marea de Podemos. En 2023 fundó Sumar, desgajándose de la formación morada, que ya también había caído en picado.

"Yolanda Díaz también lleva toda la vida en política. Y hasta que llegó a Podemos, nunca brilló en nada. Llega al Congreso porque Pablo Iglesias confió en ella. Tiene habilidades, pero no por nada, sino por el tiempo que lleva", detalla una fuente perteneciente a la extinta Unidas Podemos.

El batacazo

Desde la fundación de Sumar al batacazo de las elecciones europeas ha pasado menos de un año. "Ella comenzó en Sumar hablando de que iba a abrir un proceso de escucha. Lo cierto es que aquello no decía nada. Y lo cierto también es que vino a escuchar y nunca escuchó".

Porque, incide la misma fuente, "cuando lo que une a Sumar es hacer el mal y no pensar en la ciudadanía... Yolanda lo hizo en Valencia, cuando obvió a las mujeres de Podemos. También lo hizo en las autonómicas andaluzas, cuando fue a la Feria de Sevilla y ninguneó a Podemos. Y ahora también a IU, que ha quedado fuera del Parlamento Europeo. Eso ha sido la gota que ha colmado el vaso: se ha cargado a la izquierda".

Con respecto a su amago de dimisión, la misma fuente habla de encajar el fracaso. "Se dirime como lo hizo Pablo Iglesias, que dimitió de todos sus cargos por los malos resultados. Pero de todos: de vicepresidente y del partido".

Fuentes consultadas de IU subrayan que los malos resultados son producto de "una falta de estructura política, de posicionamiento. Sumar ha hecho una política de sándwich, entre pan y pan del PSOE. Y el PSOE le ha pegado un buen bocado porque les ha servido de izquierda útil. Lo que ha transmitido es una imagen de izquierda timorata. Es difícil estar en el Gobierno y no ponerlo en valor. Han tenido un problema de posicionamiento político".

Los privilegiados

Y sobre todo, Yolanda Díaz, aseguran "ha tratado muy mal a todos los grupos que conforman Sumar, excepto a los Comunes, que están en la sala de máquinas, y lo realizado no ha sido bien considerado porque no ha beneficiado. Sumar se trata en teoría de un movimiento político ciudadano que no existe y no es una alternativa movilizadora porque no tiene arraigo territorial. Esto último es, precisamente, el elefante en la habitación".

Ernest Urtasun en una declaración ante los medios de comunicación este pasado jueves. Europa Press

Así, el análisis que vertebran las corrientes críticas en el seno de la coalición pivota sobre que Sumar era, en principio, un paraguas para todos y en segundo lugar, un partido político. "Pero en lo fundamental no ha logrado dinamizar lo que tenía, principalmente porque el posicionamiento de Sumar ha quedado aprisionado por el PSOE. Que vale, que les unía lo de Milei, la amnistía, frenar a la derecha, y Palestina. Pero se han olvidado de zurrarle al PSOE. No de ahora, de hace meses, con temas como por ejemplo la vivienda. Está claro que es incapacidad nuestra porque estamos en el Gobierno, pero sobre todo del PSOE. Y el electorado te pide que te pronuncies".

La impresión general es que "tendrían que haber tomado distancia del PSOE. Así te vacunas contra el PSOE y también contra Podemos". ¿La elaboración de las listas? "Fue un sainete como lo gestionaron. En el sumatorio de Sumar, pues ahí está: un resultado pobrísimo".

La campaña de las europeas ha sido, además, "discursivamente errática" porque "no sabían dónde posicionarse. Ni siquiera (Yolanda) ha abordado ese perfil más laborista, cuando era su fortaleza. Ya ni siquiera en el hiperliderazgo, porque no ha valido echarlo todo encima de la capacidad atractiva de Yolanda, que tiene su techo. Igual que lo tiene Pedro Sánchez, ojo".