Detenido un hombre por el asesinato a puñaladas de Cristina, la alegre frutera de Lugo

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por el asesinato a puñaladas de Cristina Cabo Buján, de 42 años. La mujer fue hallada la noche del pasado domingo en su domicilio de Lugo con numerosas heridas de arma blanca.

El detenido se encuentra en dependencias policiales. Por el momento no han trascendido más datos sobre este hombre ni cuál es la relación con la fallecida, pero la hipótesis del crimen machista empieza a cobrar fuerza.

La investigación está siendo coordinada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, que ha decretado el secreto de sumario. El cuerpo ha sido trasladado a los servicios forenses para realizarle la autopsia.

Los agentes citaron este lunes en la Comisaría Provincial de Lugo al entorno de la víctima, “amigos, familiares y vecinos”, con el ánimo de reconstruir los hechos y llegar “a un resultado positivo en la investigación lo antes posible”, según informaron fuentes policiales.

La víctima regentaba una tienda de agricultura ecológica llamada A despensa do avó Francisco en la calle Mallorca. Trabajaba en dicho local desde el año 2015, posteriormente, le fue traspasado el negocio. “Está todo el barrio con un nudo en el estómago”, confiesa el dueño de un bar cercano en conversación telefónica con este periódico. “Estamos con una gran intriga. Nunca se la ha visto metida en problemas. Ojalá pudiera saber algo de lo que pasó”.

“Nadie se cree lo que ha pasado. Llevo todo el día con mal cuerpo. Veo la verja de la frutería llena de flores y se me ponen los pelos de punta”, indica otro comerciante del barrio La Milagrosa. Las fuentes consultadas coinciden en definir a Cristina como una mujer muy alegre, cercana y trabajadora. Sin embargo, pueden aportar pocos detalles de su vida personal. Tampoco tenía redes sociales personales.

Cristina pertenecía a la Plataforma Feminista de Lugo e incluso había leído parte del manifiesto de esta organización durante la celebración del Día Internacional de la Mujer en la capital lucense en el año 2021.

La presidenta de esta organización, Ana Torrón, ha reconocido a Efe que todas sus compañeras están “absolutamente destrozadas” ante un suceso “que no tiene nombre”. Torrón ha indicado que la víctima era “una mujer muy comprometida” e incluso “había leído parte del manifiesto del 8M en el 2021”.

“Esta madrugada lo supimos y todavía no lo podemos creer. Era una mujer preciosa, no podía ser más generosa de lo que era, ni más buena gente. Esto es incalificable, asesinada a cuchilladas en su casa. Qué sentido tiene esto”, lamentó. En cuanto a las posibles motivaciones de este crimen, reconoció que la organización está “esperando a ver qué dice la Policía”. “No sabemos nada. No podemos decir nada hasta que exista una versión oficial”, insistió.

“Era una persona comprometida socialmente. Que hizo un montón de cosas por la ciudad. Mucha gente la conocida. Era alegre, comprometida y generosa. Lo tenía todo. Esto es inexplicable”.

