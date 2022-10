La mala fama del Elías Ahúja, el hogar de las novatadas: secretismo, saludos nazis y condenas

Un dispositivo móvil graba la 'performance' misógina desde los bajos del edificio de enfrente del colegio mayor Elías Ahúja el domingo por la noche. En una de las ventanas, un universitario lanza sus mensajes machistas a las compañeras del CMUSanta Mónica y, cuando termina, le siguen desde todas las habitaciones. El vídeo llega a las redes el martes por la mañana y Twitter arde. "Es una tradición", dicen ellas, que no dan más importancia al asunto. Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, critica lo ocurrido. Igualmente lo hace el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Todos en contra, menos los implicados.

El nombre de este colegio mayor no es la primera vez que trasciende a la luz pública por actos de este tipo. Además del vídeo mencionado en el primer párrafo, las redes han expuesto otros comportamientos que se llevan a cabo en este centro. En uno de ellos, se puede ver al alumnado con corbatas naranjas en la cabeza, profiriendo cánticos de ultras y haciendo el saludo nazi.

En el entorno de Ciudad Universitaria saben que aquí, al igual que en el resto de colegios mayores que segregan por sexos, "suelen ser de una ideología más conservadora, por así decirlo", exponen dos chicas a la entrada del CMU Chaminade.

Los mismos pijos del Colegio Mayor Elías Aluján que acosan a las mujeres y las llaman “putas” y “ninfómanas”, hacen el saludo nazi y gritan “Sieg Heil” en sus fiestas.

Machismo y fascismo suelen ir de la mano. Pero esta basura humana no puede seguir en la universidad pública. pic.twitter.com/6OaQZ66WM6 — Javier Sánchez Serna (@J_Sanchez_Serna) October 6, 2022

Excolegiales del mencionado centro coinciden en explicar que no es nada nuevo. "Esto es algo que lleva pasando mucho tiempo, pero ahora se ha hecho viral y ha salido de la burbuja en la que se vive en Ciudad Universitaria".

Hay quien expone que esto ocurre en período de novatadas no sólo en el Ahúja, sino también en otros centros. Sin embargo, el escándalo no pasa a mayores porque no trasciende a la opinión pública de manera masiva. "Lo que pasa dentro de los colegios exclusivamente masculinos o femeninos en el periodo de novatadas solo lo saben ellos, hay un cierto secretismo".

El secreto ha trascendido y, además de la reprimenda social, se ha cobrado varias víctimas: el colegio comunicó que ya hay expulsados.

Mientras los protagonistas hablan de tradición, desde la dirección del Ahúja este martes han "condenado todo lo ocurrido", como si fuera la primera vez. Según el subdirector del centro, Álvaro Nieto, "son unas actitudes intolerables y lamentables", por lo que "esto ocurrió el domingo y el lunes se tomaron las medidas, en consejo de dirección".

Explica Nieto que lo tradicional es que los alumnos canten "bajo el paraguas de educación" y el problema es "cuando se meten los insultos". "Lo que forma parte de la tradición no es insultar". Con estas explicaciones se contradice a lo expuesto por los implicados, que apuntan que es tradición, mientras en el centro no parecen tener constancia.

Manuel García Artiga, director del Ahúja, apuntaba en Cadena Ser que él mismo y el vigilante de seguridad, "cuando oímos los gritos, salimos a pararlo, pero la grabación es al principio, no nos dio tiempo de llegar". EL ESPAÑOL trató de ponerse en contacto con la dirección del centro, pero no recibió respuesta en primera instancia ni llamada posterior.

Cabe destacar que la capea a la que se menciona durante el vídeo con los mensajes machistas ha sido suspendida.

Elías Ahúja: sólo hombres

Este hecho puntual, asegura Álvaro Nieto, "no refleja la mayoría ni lo que es la realidad del colegio. Ha sido un hecho puntual bastante desgraciado".

¿Cómo es entonces el centro? El Elías Ahúja es un colegio mayor que sólo permite el acceso a hombres y tiene capacidad para 174 alumnos. Está situado en la zona de Ciudad Universitaria, frente al Santa Mónica, en el acceso de la calle del Rector Royo-Villanova, 4.

Fue inaugurado en 1969, para conmemorar el 106 aniversario del nacimiento de Elías Ahúja, nacido en El Puerto de Santa María y fallecido a los 88 años en Nueva York. La fundación que lleva el nombre del portuense, a la que pertenecen los terrenos, encomendó su gestión a los Padres Agustinos.

El acceso al centro comienza con una preinscripción que no se reintegra en ningún caso: 450 euros para cubrir gastos de secretaría y actividades colegiales. A partir de ahí, según el documento de condiciones económicas del curso 2020-2021 al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, hay que abonar una fianza de 1.000 euros, que se devolverá al final del curso en caso de que todo esté bien.

Una vez aceptado, el año le costará al alumno 10.710 euros (1.190 euros al mes durante 9 meses). El colegio cierra en Navidad y Semana Santa.

Las habitaciones son individuales y contienen "ducha y lavabo, armario, mesa de estudio, silla, estantería, corchera, cama, colchón, almohada, sábanas, funda de almohada, mantas, instalación telefónica (línea interna) e internet por fibra óptica (cable y Wi-Fi)". Además, "la limpieza de la habitación se realiza dos veces por semana, incluyendo cambio semanal de sábanas".

Este lugar, con más de cinco décadas de historia, cuenta con comedor, lavandería (un lavado semanal) y asistencia médica. Además, se puede optar a una plaza de aparcamiento (50 euros para el coche y 10 euros para motos) en caso de ser agraciado en un sorteo entre todos los alumnos.

Las instalaciones que componen el lugar, y a las que tienen acceso los alumnos, son "aulas de estudio, biblioteca, aula de informática con acceso a internet, sala de conferencias, gimnasio, laboratorio fotográfico, aula de arquitectura, teatro, sala de música, pista polideportiva, capilla, salas de televisión, zonas de actividades recreativas y piscina".

Todos estos precios se recogieron para el curso 2020-2021. Sin embargo, en el documento se aclara que "estas condiciones económicas sólo sufrirán alteraciones en el caso de que se produzca un cambio apreciable en la subida del índice de vida, en la normativa laboral vigente o en la legislación fiscal. Dichos cambios se realizarán previa comunicación al colegial y padres o tutores".

Hay descuentos para hermanos y para quienes aguanten los cuatro años de universidad. La web del centro permanece caída desde la jornada de ayer.

Las decisiones del Ahúja

Ante lo ocurrido, el Elías Ahúja ya expuso el lunes por la noche algunas de las decisiones tomadas. A través de su cuenta de Instagram, consideran las palabras utilizadas "incomprensibles e inadmisibles en la sociedad, tanto en la forma como en el fondo. Además de ser totalmente contrarias al ideario y valores del centro".

La expulsión no ha sido la única decisión que se ha tomado. La dirección ha ofrecido disculpas públicas al CMU Santa Mónica y ha aprovechado para exponer que los alumnos tendrán que participar de manera obligatoria "en cursos para la sensibilización en igualdad de género" y colaborar "en actividades solidarias y voluntariado".

"La Dirección reafirma el compromiso del Colegio Mayor con una educación basada en valores como la amistad, el respeto, el sentido de comunidad, la solidaridad y la igualdad", finaliza el comunicado.

Del presidente a Fiscalía

En todo el embrollo, no ha faltado una declaración. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el mismo día que se presentaban los Presupuestos Generales del Estado, hablaba de lo ocurrido en el Ahúja. "No podemos tolerar estos comportamientos que generan odio y atentan contra las mujeres. Es especialmente doloroso ver que los protagonistas son personas jóvenes. Ni un paso atrás. Las políticas de igualdad son necesarias. ¡Basta ya de machismo!", escribía en Twitter.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pedro Sánchez (@sanchezcastejon)

La ministra de Igualdad, Irene Montero, también mostraba su rechazo a lo ocurrido para que "no sigamos reforzando una cultura de la violación y del terror sexual que sitúa a las mujeres como objetos sexuales". "Educación sexual es lo que necesitan los estudiantes de este Colegio Mayor. Basta de machismo", escribió en Twitter, acompañando las primeras declaraciones.

Educación sexual es lo que necesitan los estudiantes de este Colegio Mayor. Basta de machismo. pic.twitter.com/2f4tQfMIqV — Irene Montero (@IreneMontero) October 6, 2022

Sin embargo, no sólo los partidos de izquierdas se han mostrado contrarios a lo ocurrido. Alberto Núñez Feijóo ha catalogado lo ocurrido de "inadmisible". El presidente del Partido Popular se mostró contundente. "En vez de salir ellas de una madriguera, lo que tienen que hacer es dejar ellos la caverna. Debemos seguir trabajando en todos los ámbitos para acabar con estas actitudes machistas intolerables".

Lo ocurrido en el Colegio Mayor Elías Ahuja es inadmisible, en vez de salir ellas de una madriguera lo que tienen que hacer es dejar ellos la caverna.



Debemos seguir trabajando en todos los ámbitos para acabar con estas actitudes machistas intolerables. https://t.co/iXtTdQCRR4 — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 6, 2022

La que ha mostrado una actitud contracorriente ha sido Macarena Olona. La exdiputada de Vox ha dejado un mensaje a las mujeres del Santa Mónica en su comunicación a través de Twitter. "Lo llaman machismo porque nos quieren débiles y víctimas para hacer política. La realidad: respuesta de las chicas a los cánticos del Colegio Mayor Elias Ahúja. ¡Bravo, chicas!

Lo llaman machismo porque nos quieren débiles y víctimas para hacer política. La realidad: Respuesta de las chicas a los cánticos del Colegio Mayor Elias Ahuja. ¡Bravo, chicas! pic.twitter.com/JMrezosncs — Macarena Olona (@Macarena_Olona) October 6, 2022

La Universidad Complutense de Madrid también ha reaccionado, como no podía ser de otra forma. El ente universitario ha mostrado su rechazo a través de su vicerrectora, Rosa María de la Fuente, a lo sucedido. "Entendemos que la dirección del colegio ha tomado las medidas rápido, antes de que se hiciera viral. Lo primero que tenemos que hacer es tipificar a través de una investigación los hechos y, en el marco de la Ley de Convivencia Universitaria, podríamos establecer sanciones", dijo a Europa Press.

La última reacción conocida fue la de la Fiscalía, que investigará lo ocurrido como delito de odio, según ha confirmado la mencionada agencia de noticias. En realidad, será el Ministerio Público el que llegará al fondo del asunto, para saber si es una tradición o es la primera vez que se producen estos cánticos, ya que incoará unas diligencias para averiguar quién estaría detrás de los mensajes machistas.

