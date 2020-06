Las 3 ciudades españolas donde no deberías empezar las vacaciones, según The Telegraph

El periódico británico The Telegraph ha recomendado a sus lectores viajar a España, pero con excepciones: desaconseja comprar billetes para viajar a Madrid, Barcelona y Playa de la Palma (Palma de Mallorca). ¿Las razones? En los dos primeros casos, la incidencia que ha tenido el coronavirus; y en el tercero, la gran afluencia de público alemán. Pero hay más motivos.

The Telegraph no aconseja viajar a Madrid, no sólo por ser la ciudad de España con más casos de coronavirus (30%), sino también por la climatología: "Hace un calor excesivo", reconocen. Por eso, las visitas son "agotadoras" y, su principal atracción, las fiestas populares de los barrios, se han cancelado. Además, inciden, está yendo por detrás del resto de España en la desescalada. ¿Recomendación? Aplazar el viaje hasta noviembre-diciembre.

Barcelona, en cambio, tiene más puntos fuertes, pero aún así desaconseja viajar a la Ciudad Condal. El principal motivo, de nuevo, es el coronavirus: el 25% de los casos, aclara. Pero, además del Covid-19, también pide aplazar las visitas a otoño porque, durante el verano, estará plagada de españoles.

En cuanto a la Playa de Palma, no la desaconseja por los casos de coronavirus -de hecho, reseña que quizás sea uno de los lugares más seguros-, sino porque va a ser el centro turístico de los alemanes durante este verano, pues al avanzar antes en la desescalada, ha permitido que se reactive el turismo antes que en otros lugares de España.

Pero no todo es repulsa al turismo en España. Todo lo contrario. The Telegraph recomienda viajar a otras partes de España: Islas Baleares, Islas Canarias, a Costa de la Luz, a Cantabria, a Asturias y a Extremadura. Estos lugares los incluye por la baja incidencia que ha tenido el coronavirus.