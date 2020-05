Hipólito, el reputado cardiólogo de Jaén al que han disparado dos veces en una protesta de Vox

Hipólito Pousibet Sanfeliu es un reputado cardiólogo de Jaén. Y, desde hace días, ha acudido a varias manifestaciones convocadas por Vox en las distintas ciudades de España para protestar por la gestión del Gobierno en la crisis del Covid-19. Pero, en una de las protestas, el doctor Pousibet fue víctima de una agresión. Mientras estaba en su coche, alguien le disparó con una pistola de aire comprimido hasta en dos ocasiones. Por suerte, el médico no sufrió ningún impacto pero los tiros le pasaron a "escasos centímetros" de su cara.

El doctor Pousibet ha denunciado en Antena 3 lo que le ocurrió. Al parecer, mientras circulaba a ralentí con su automóvil escuchó un golpe en el cristal. "Quise pensar que era la hebilla de algún bolso de alguna chica que pasó corriendo y me dio en el cristal. No le di más importancia, hasta que oí un segundo golpe y ya me sonó con más sonido de carrocería". Fue cuando cayó en cuenta de que o eran piedras que le tiraban desde algún balcón o tiros de una escopeta de aire comprimido.

Salió del coche y uno de los impactos le pasó "rozando", explica el médico. "Me pasó a una cuarta de la cabeza, por lo que el daño podía haber sido grave", explicaba en el Diario de Jaén. La Guardia Civil le ha informado que, a priori, se trata de dos disparos de perdigón. "Había más coches que tenían daños", cuenta. Pese al "susto" y la situación "desagradable", el doctor Pusibet ha denunciado los hechos ante la Policía Nacional, que se hará cargo de la investigación.

Este médico, sin embargo, piensan que los tiros provienen desde un ático por la trayectoria del disparo y ahora busca a su autor para dialogar con él. "No quiero que le multen, quiero hablar con él y convencerlo para que adopte otra postura, por ahí vamos muy mal", decía el doctor al medio jienense.

También, ha desvelado en televisión que hace público su caso para pedir que haya mayor concordia social y un "mejor entendimiento". Quiere que "se elimine la crispación que se está viviendo".