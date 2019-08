El polémico cese de Julián, el jefe de Bomberos que dirigió el rescate de Julen y diseñó la cápsula

Julián Moreno, el que fuera el jefe de Bomberos durante el rescate del pequeño Julen, ha sido cesado de su cargo. El hombre diseñó la cápsula con la que los bomberos bajaron para rescatar el cuerpo del niño. Según ha afirmado, desconoce los motivos del despido: "Me dicen que es un motivo objetivo, pero toda la plantilla se pregunta cuál es. No sé qué he podido hacer mal en todo el año y que haya percibido en una semana el nuevo presidente de la Diputación". Además, ha asegurado que existe "perplejidad entre el consorcio de Bomberos", ante esta decisión.

En su intervención en Espejo Público ha explicado cómo llegó hasta su puesto de Jefe de Bomberos: "Había una vacante libre y tenían la necesidad de cubrirla". Él era el único funcionario de carrera que en ese momento reunía los requisitos para el puesto de director técnico y considera que esas circunstancias siguen vigentes. También, afirma que ha recibido mensajes de apoyo por parte de sus compañeros: "Tengo WhatsApps, llamadas, bomberos de toda España...".

El rescate de Julen, donde la cápsula tuvo gran importancia. EFE

"Muchos políticos creen que son el viento y que nosotros, los funcionarios de carrera, somos hierba. Me limito a respetar la legislación y a velar por el ciudadano. No sé por qué se me ha cesado y estoy esperando que alguien me lo transmita", ha dicho. Además, ha trasladado su preocupación porque ese puesto este descabezado en plena temporada de incendios.