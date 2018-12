Daniel, el policía que denuncia corrupción en Puente Genil: "Otro se habría ahorcado"

9 de octubre de 2018. El exjefe de la Policía Local de Puente Genil, Lorenzo Humánez, y el agente expedientado Daniel Tejero Navas se encuentran por una calle de la localidad cordobesa. Comienzan a mirarse y, según Tejero, Humánez le propina varias patadas. Tras ello, Daniel Tejero comienza a grabar un vídeo que difunde en directo por una red social.

En las imágenes se observa que el que fuera jefe de la Policía Local de Puente Genil hasta 2016 golpea varias veces a su compañero Daniel Tejero. A Lorenzo Humánez se le apartó del puesto tras admitir que mantuvo dos relaciones sexuales con una menor prostituta. El juez le absolvió debido a que alegó que desconocía la edad de la adolescente.

En dicho vídeo, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se refleja cómo Humánez agrede hasta en tres ocasiones a Daniel Tejero y luego llama a varios compañeros de la jefatura para que se personen en el lugar de los hechos. En un momento dado, les dice: "Tiradlo al suelo detenido y punto", a lo que uno de los agentes -antiguos subordinados- trata de detener a Tejero Navas, que sale huyendo de allí gritando que aquello es "ilegal".

Agresión del exjefe de la Policía Local de Puente Genil, Lorenzo Humánez, al agente Daniel Tejero

Daniel Tejero Navas es el hombre que ha arrojado luz sobre ‘las cloacas de Puente Genil’. Nacido en 1972, casado y padre de dos niños, este policía local cordobés lleva cuatro años suspendido temporalmente de empleo y sueldo como agente. Según dice, por destapar “la corrupción de las ratas” con las que un día compartió jefatura.

Tejero Navas asegura que debido a las “coacciones” de su antiguo jefe, el inspector Lorenzo Humánez, y por “presiones” del alcalde de Puente Genil, el socialista Esteban Morales, él se encuentra de baja psicológica tras ser apartado del cuerpo. “Me negué a taparles sus chanchullos de cortijo”, dice.

Daniel Tejero es quien grabó una serie de conversaciones y recabó documentación comprometedora de policías y guardias civiles de su pueblo, así como de miembros de la judicatura provincial de Córdoba. Entre otros, grabó al fiscal decano de Córdoba, Juan Antonio Merlos, reconociéndole las dudas y sospechas que le despertaron los dos testigos que Lorenzo Humánez presentó en un juicio en el que estaba acusado de mantener relaciones sexuales con una menor.

Humánez, exjefe de Daniel Tejero, resultó absuelto, pero la sentencia reconoce que mantuvo dos relaciones sexuales con una chica de 17 años en un coche y en un hotel. Al recepcionista le dijo que era su sobrina menor de edad.

En su juicio, Humánez presentó como testigo a Antonio Bascón, subordinado suyo en la jefatura de la Policía Local de Puente Genil. Meses antes, Humánez habría mediado con la Guardia Civil en un turbio asunto en el que estaba envuelto Bascón, a quien se le encontró un pendrive con presunta pornografía infantil.

Humánez llamó al cuartel diciendo que Bascón le había telefoneado “con preocupación” porque varios compañeros habían encontrado en un ordenador de la jefatura un dispositivo de memoria suyo. La diligencia en la que se recoge la llamada de Humánez señalando que el pendrive era de Bascón no salió del cuartel pese a que sí se redactó.

Aquel caso se archivó porque la jueza no pudo conocer quién era el propietario del pen. Luego, Bascón testificó a favor de su jefe y le dio coartada en el juicio por el caso de la menor con la que mantuvo relaciones sexuales. En otra de las conversaciones grabadas por Tejero Navas se escucha a un agente de la Benemérita decir que dicha diligencia no llegó al juzgado “por órdenes de otros”.

'Diligencias ocultas del caso del pen con pornografía infantil'

"Temo por mi vida"

Ahora, después de que EL ESPAÑOL destapase este pasado fin de semana las entrañas de ‘las cloacas de Puente Genil’, Daniel Tejero Navas concede una entrevista a este periódico. Además, aporta un vídeo donde se ve a Lorenzo Humánez, el que fuera su jefe, agrediéndole en varias ocasiones y mandando a tres policías locales a que lo echen al suelo y lo detengan. Fue el pasado mes de octubre, cuando Humánez ya no ejercía de jefe de Policía. Fue apartado de dicho puesto en 2016.

Daniel Tejero también entrega una conversación en la que un compañero de la Policía Local de Puente Genil le dice que Lorenzo Humánez y su hermano, también policía, van a por él. “No vas a poder con ellos, ni con él ni con el hermano, Dani. No vas a poder. Te van a intentar hundir el resto de tiempo que te quede aquí y te van a llevar a la ruina”.

- ¿Cuándo comenzó a tener problemas con su jefe en la Policía Local de Puente Genil.

- Cuando empezó a restarme atribuciones, allá por 2014. Me impedía abrir diligencias, me pedía quitar multar a sus conocidos y amiguetes… Yo he llegado a denunciar a políticos por aparcar mal en mi pueblo. Él es amigo del alcalde de Puente Genil, está a sus órdenes.

- Cuénteme algún caso concreto.

- En una ocasión me tuve que hacer cargo de un atestado en el que un conductor borracho se estrelló contra una casa. Era primo suyo. Me llamó para decirme "haz lo que puedas". Otro día me llamó para que firmase un informe distinto al que yo había redactada de sintomatología y alcoholemia en ese caso. Me negué. Lo colaron por otro lado y lo mandaron al juzgado falsificado. Yo lo denuncié. Fui al alcalde y me dijo que tenía que hacerle caso a mi jefe.

- ¿Qué pasó luego?

- Entramos en un conflicto laboral. Se corrió la voz en la jefatura de que yo estaba recopilando información. Recibimos un escrito en el que se decía que se estaba grabando a compañeros y recabando documentación. A los dos días me llegó una falta grave: trato desconsiderado a mi superior. Como medidas cautelares se me impuso la suspensión de empleo y sueldo. Me hicieron entregar la ropa y las armas, me vaciaron la taquilla... Denuncié al alcalde y al jefe de la Policía por acoso laboral.

- ¿En ese momento ya grababa conversaciones?

- Sí. Tenía que protegerme como fuera. También empecé a colgar vídeos en las redes sociales para dejar constancia de lo que pasaba en mi pueblo. Uno de ellos fue el que se ve a Lorenzo Humánez agrediéndome y mandando luego a que me detuvieran mis propios compañeros. Fue hace dos meses. Aquello fue una ilegalidad. Se cree un sheriff, que él es la ley. Cuando comencé a tener problemas varios policías nacionales de Córdoba me llamaron porque conocían mi situación. Recibí una llamada anónima y luego me reuní con ellos. Me contaron que Lorenzo Humánez estaba siendo investigado por mantener relaciones sexuales con una menor.

- ¿Qué pasó entonces?

- Que comenzaron a filtrarme información. Me echaban documentación en el buzón. Pero no puedo contar más sobre este asunto. Comprometo en exceso a esos policías honrados.

- ¿En algún momento ha temido por su vida o por la de su familia?

- Por supuesto. A mí se me ha amenazado de muerte y nadie me protege. Me han llegado a dejar en el buzón una nota diciéndome que tuviera cuidado con lo que hacía y decía.

El alcalde de Puente Genil, Esteban Morales, y el exjefe de la policía local de la población cordobesa, Lorenzo Humánez. EE

- En Puente Genil hay quien dice que usted ha orquestado un complot para desacreditar al alcalde y al que fuera su jefe...

- Que demuestren que es un complot. Que vayan a los juzgados a denunciar algo más que por injurias y calumnias. Llevo cuatro años montado en un caballo y a mí no me baja nadie. Estoy sufriendo una caza de brujas. Que me explique alguien por qué estoy en la calle, en libertad, si hago acusaciones tan graves. Mi alcalde es un chulo que se ha creído Dios. Es miembro de la ejecutiva regional del PSOE de Susana Díaz y fue delegado de Justicia de la Junta en Córdoba. Tiene mucho poder.

- ¿Qué busca usted con todo esto?

- Yo solo quiero recuperar mi vida. Llevo dos años y medio yendo a psicólogos y psiquiatras. Yo no he hecho nada más que hacer mi trabajo y atenerme a la ley. Este sistema te quiere corrompido. Otros, en mi situación, ya estarían ahorcados.