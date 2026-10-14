El Papa se somete a sus 71 años a una cirugía con la técnica de Diego González Rivas: "Ya está operado"

Una técnica quirúrgica desarrollada en A Coruña en 2010 ha llegado hasta el Vaticano. El cirujano gallego Diego González Rivas, uno de los profesionales médicos más virales en redes sociales, ha anunciado que el papa León XIV ha sido operado con el método Uniportal VATS, una cirugía mínimamente invasiva que permite intervenir al paciente a través de una única incisión de apenas tres centímetros.

El médico ha compartido la noticia en sus redes sociales, donde ha explicado que el Pontífice se encuentra ya en planta, sin apenas dolor y con una buena recuperación tras la intervención realizada en el hospital Gemelli de Roma.

"Lo más interesante y de lo que me siento más orgulloso es de que ha sido operado con nuestra técnica Uniportal VATS", señala González Rivas en el vídeo, en el que destaca el alcance internacional de este procedimiento, que se ha extendido a 146 países.

El cirujano gallego ha puesto el foco en el origen coruñés de este método, que permite realizar una cirugía torácica a través de una única incisión de unos tres centímetros, reduciendo la invasividad de la intervención.

"Es una satisfacción para todos que el Papa se encuentre bien y, además, con una técnica lo menos invasiva posible", explica González Rivas, que también se ha mostrado "muy contento" de que haya sido el equipo del hospital Gemelli el encargado de la operación.

El Papa, operado de un nódulo pulmonar

León XIV, de 71 años, ingresó este martes en el hospital Gemelli de Roma para someterse a una intervención destinada a extirpar un nódulo en el pulmón que le habían detectado previamente. La operación duró alrededor de 90 minutos y concluyó con éxito, según informó el Vaticano.

Tras la intervención, los médicos confirmaron que el Pontífice padece un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón. El comunicado médico señaló que la operación había terminado según lo previsto y que el Papa había regresado a su habitación.

Está previsto que permanezca alrededor de una semana en el hospital para recuperarse. Mientras tanto, la noticia difundida por Diego González Rivas pone de relieve la proyección internacional de una técnica quirúrgica desarrollada en A Coruña y utilizada ahora en una intervención al Pontífice.