La Xunta recibe 7 ofertas para ejecutar las obras de la gran excavación de la ampliación del CHUAC

La Xunta ha recibido un total de siete ofertas de empresas para ejecutar las obras de la fase 2.1 del Nuevo Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Nuevo CHUAC), que abarca la excavación, el movimiento de tierras y la valorización de materiales.

Esta actuación, licitada por cerca de 52,2 millones de euros, constituye una fase esencial dentro del proceso de desarrollo del Nuevo CHUAC, ya que permitirá preparar los terrenos sobre los que se ejecutará la futura ampliación hospitalaria mediante la realización de las principales actuaciones necesarias para hacer posible el inicio de las obras de edificación.

Esta segunda fase se divide, así, en dos partes, lo que permitirá que la obra del nuevo edificio asistencial se ajuste a las necesidades asistenciales y presupuestarias en la fecha de la licitación, evitando sobrecostes que puedan comprometer los futuros plazos de ejecución.

El contrato comprende las actuaciones previas necesarias para la ejecución posterior del nuevo edificio asistencial, entre las que se incluyen tanto las demoliciones de las edificaciones existentes como la ejecución de la práctica totalidad de los movimientos de tierras previstos en el ámbito de la actuación, así como la gestión y valorización de los materiales naturales obtenidos durante las excavaciones, de acuerdo con la normativa estatal que regula su reutilización.

Esto supondrá la excavación de una superficie equivalente a 7 estadios como el del campo de fútbol de Riazor, donde se construirán los nuevos edificios asistenciales.

Demoliciones y movimientos de tierras

Entre los trabajos objeto de este contrato figura la demolición de 17 viviendas unifamiliares situadas en el entorno de Curramontes, así como de las construcciones auxiliares existentes en las parcelas, destinadas a garajes, almacenes u otros usos complementarios.

También se incluye la demolición de los cierres de las parcelas, de la calle Curramontes, de la calle Castaño de Eirís y de los dos aparcamientos provisionales existentes dentro del ámbito de actuación, además de la retirada de las redes de servicios que quedarán fuera de funcionamiento antes del inicio de las obras.

Estas actuaciones permitirán liberar completamente el espacio destinado a la futura ampliación del complejo hospitalario.

El contrato licitado contempla, igualmente, la ejecución de la práctica totalidad de las excavaciones necesarias para la construcción del Nuevo CHUAC, quedando únicamente pendientes para una fase posterior los trabajos correspondientes a la actual central de energías y a la vía de circunvalación del hospital existente.

Asimismo, se incluyen todas las actuaciones necesarias para garantizar la estabilidad de los desmontes generados durante las excavaciones, mediante la ejecución de anclajes, pantallas de micropilotes y los correspondientes sistemas de drenaje, con el objetivo de asegurar la estabilidad y la seguridad de los taludes durante el desarrollo de las futuras obras.

Con este contrato, el Gobierno gallego sigue dando pasos en la ejecución del Nuevo CHUAC, impulsando una actuación imprescindible para preparar los terrenos sobre los que se levantará la futura ampliación del complejo hospitalario coruñés.

El objetivo de la Xunta es adjudicar este contrato a finales de 2026, dando continuidad a las actuaciones previstas en el desarrollo de una de las mayores actuaciones sanitarias y de infraestructuras públicas que la Xunta está ejecutando actualmente en Galicia.