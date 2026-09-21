Galicia inicia la campaña de vacunación contra el virus respiratorio sincitial: estas son las fechas

Galicia ha arrancado este lunes, a través de la Dirección General de Salud Pública de la Consellería de Sanidad, una nueva campaña de inmunización frente al virus respiratorio sincitial (VRS) con el objetivo de prevenir las hospitalizaciones por este virus en los lactantes.

Esta protección se introdujo en la comunidad autónoma de forma pionera en el año 2023, permitiendo reducir en más de un 90 % las hospitalizaciones por esta infección en los niños y niñas inmunizados.

De esta manera, en esta jornada comienza la administración en los hospitales para todos aquellos bebés que nazcan desde hoy y hasta el 31 de marzo de 2027, fecha de finalización de la presente campaña de vacunación. También a partir de hoy se citará a los niños y niñas prematuros y a aquellos pertenecientes a grupos de riesgo.

A partir del 28 de septiembre, la Xunta citará en los hospitales a los nacidos en abril, mayo y junio y, posteriormente, a partir del 5 de octubre, la citación corresponderá a los nacidos en julio, agosto y septiembre.

La inmunización frente al virus que causa la bronquiolitis fue administrada a 13.075 niñas y niños durante la pasada temporada. Esto representa el 95,72 % en el caso de los nacidos durante la campaña (del 22 de septiembre de 2025 al 31 de marzo de 2026) y el 95,51 % en la recaptación (nacidos entre el 1 de abril y el 21 de septiembre de 2025).