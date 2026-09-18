Ya se puede ver cuánto cuesta ir al médico en Galicia: 69 euros por consulta y 256 por un PAC

Ir al médico no tiene un precio para el paciente en la sanidad pública gallega, pero desde ahora sí tiene una cifra que se puede consultar desde el móvil. La aplicación Sergas Móbil ya permite ver cuánto se valora económicamente la atención sanitaria recibida, desde una consulta de enfermería hasta una visita a un Punto de Atención Continuada (PAC).

La nueva función, anunciada el pasado lunes por la Xunta, ya está operativa y permite a los usuarios acceder a las primeras cifras a través del apartado "Valoración económica da miña atención sanitaria" del Portal del Paciente É-Saúde.

Y las cantidades varían bastante dependiendo del tipo de asistencia. Una consulta médica de Atención Primaria ronda los 69 euros, mientras que una consulta de enfermería se sitúa en torno a los 27 euros. En el caso de la Atención Especializada, los actos sanitarios registrados tienen una valoración de alrededor de 100 euros, aunque aquí se incluyen consultas, pruebas diagnósticas, tratamientos y otros procedimientos ambulatorios.

La cifra aumenta cuando se trata de atención urgente. Acudir a un PAC o recibir asistencia en Urgencias hospitalarias aparece valorado en unos 256 euros. Son algunas de las primeras cantidades que ya pueden consultar los usuarios gallegos directamente desde su teléfono.

¿Cómo se puede consultar?

Para acceder a esta información hay que entrar en el perfil personal de Sergas Móbil y dirigirse al icono del Portal del Paciente É-Saúde. Una vez dentro, aparece el nuevo apartado "Valoración económica da miña atención sanitaria".

La información está dividida en cuatro grandes bloques. El primero recoge la Atención Primaria, con consultas médicas y de enfermería, extracciones de sangre y otros servicios prestados en los centros de salud.

El segundo corresponde a la Atención Especializada, donde se incluyen consultas, pruebas diagnósticas, tratamientos y procedimientos ambulatorios. El tercero recoge la asistencia en Urgencias y PAC y, por último, existe un apartado específico para los medicamentos y productos dispensados en las farmacias gallegas.

En este último caso, la información es algo diferente, ya que el usuario puede consultar el precio de venta al público del medicamento, la cantidad que ha aportado y la parte del coste asumida por el Sergas.

No es una factura

Aunque la aplicación muestra cantidades concretas, el paciente no tiene que pagar esos 69 euros por acudir a una consulta médica ni los 256 euros por ser atendido en un PAC. Se trata de una valoración económica de la asistencia recibida y no de una factura.

El propio sistema advierte de que las cifras son estimaciones generales calculadas en función del concepto y la cantidad de la asistencia y tomando como referencia las tarifas públicas establecidas en el Decreto 56/2014. Por tanto, no deben interpretarse necesariamente como el coste exacto que ha generado cada atención concreta.

La Xunta presentó esta herramienta como una medida de carácter informativo para que los ciudadanos puedan conocer el valor económico de los servicios que reciben dentro del sistema sanitario público.

La información, además, todavía no está completa. El Sergas prevé incorporar progresivamente otros ámbitos asistenciales, entre ellos la hospitalización, la hospitalización a domicilio, la farmacia hospitalaria, las prótesis, las terapias respiratorias y el transporte sanitario no urgente.

Para utilizar esta función es necesario disponer de un acceso de seguridad alta, mediante certificado digital o Chave 365. La aplicación Sergas Móbil cuenta actualmente con más de 2,3 millones de usuarios.