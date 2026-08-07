El contagiado de Hantavirus está aislado en un domicilio en Galicia junto a dos contactos estrechos

Rueda de prensa para informar sobre el contagiado por Hantavirus que está en Galicia. Sergas

La persona de origen franco-argentino contagiada por Hantavirus Andes está aislada en un domicilio junto a dos contactos estrechos de su entorno familiar. Los tres son asintomáticos y el aislamiento se mantendrá mientras dure el alta epidemiológica del positivo.

Así lo han confirmado este viernes fuentes sanitarias en una rueda de prensa en la que han participado la directora xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade, Carmen Durán; la directora del Centro Galego para o Control e Prevención das Enfermidades (Cegace), Marta Piñeiro; y una médico preventiva, especializada en epidemiología, María Otero.

El ciudadano contagiado acudió a Urgencias en Francia el pasado 23 de julio con sintomatología "relativamente leve" y no llegó a ingresar, pero sí le hicieron la prueba. Esta persona viajó, "ya totalmente asintomática", a Galicia, adonde llegó el lunes 3 de agosto y donde permanece aislada desde ayer jueves.

La Consellería de Sanidade está "en permanente contacto" con el Ministerio de Sanidad para efectuar el protocolo que se sigue en estos casos y, de hecho, se han reunido esta misma mañana para analizar cómo proceder, según recoge Europa Press.

Aislamiento y cuarentena

La persona contagiada permanecerá aislada hasta que se confirme su alta epidemiológica, que se decidirá en base a pruebas PCR negativas. El número de estas pruebas todavía está por determinar, a la espera de recibir de Francia datos concretos sobre fechas y sintomatología.

Lo mismo ocurre con la cuarentena que deben guardar los dos contactos estrechos, de 42 días. Ambas personas están ya cumpliéndola, pero será preciso conocer exactamente el contexto en el que se contagió el varón que dio positivo para determinar a partir de qué día se consideran contactos estrechos. También a ellos se les practicarán PCR.

Las autoridades francesas, por otro lado, están rastreando el recorrido hecho por el ciudadano positivo en las regiones de Nueva Aquitania, Normandía e Île de France. El objetivo es localizar a todas las personas consideradas "contactos de riesgo", que deberán cumplir un aislamiento domiciliario de seis semanas para descartar cualquier posible contagio, según recoge TVE.

Los contactos de riesgo son las personas que hayan convivido bajo el mismo techo con el afectado o las que mantuvieron un contacto estrecho a menos de dos metros durante al menos 15 minutos, así como el personal médico que pudo atenderle sin la protección adecuada.

"No es el Covid"

La responsable de Saúde Pública ha incidido en que el protocolo a seguir es "absolutamente garantista" y ha destacado que continuarán en constante diálogo con el Ministerio. El objetivo, ha señalado Carmen Durán, es realizar las pruebas y contar con los resultados "lo antes posible": "Vamos a intentar que todo esté resuelto el lunes".

Sanidade descarta que se hayan producido más contactos en Galicia e insiste en lanzar un mensaje de "tranquilidad".

"El Hantavirus no es la Covid", aseguró Carmen Durán, apuntando que la transmisibilidad no es "tan sencilla" ni "tan alta" como la del virus de la Covid-19, dado que en este caso tiene que haber un contacto "muy estrecho".

Brote del barco

El pasado mes de mayo, un brote de hantavirus declarado en el crucero MV Hondius hizo saltar las alarmas sobre esta enfermedad. El barco, que había partido desde Argentina, terminó fondeado en el puerto de Tenerife. Desde allí, el Ministerio de Sanidad y la Organización Mundial de la Salud pusieron en marcha un protocolo de repatriación y aislamiento para los tripulantes a bordo, que fueron trasladados a sus respectivos países.

En el caso de los 14 españoles que viajaban en el barco, entre los que se encontraba el ornitólogo gallego Ricardo Hevia, realizaron un periodo de cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid y en sus domicilios que finalizó el pasado 22 de junio. De todos ellos, dos dieron positivo y estuvieron en aislamiento.