Sede de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela.

Sede de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela. Europa Press.

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Salud

La Xunta vigila a los contactos estrechos del contagiado por hantavirus, aislado en Galicia

El Ministerio de Sanidad informó de que el paciente viajó a España asintomático y que, por lo tanto, ya no podía contagiar

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La Dirección Xeral de Saúde Pública de la Xunta ha activado el protocolo de vigilancia epidemiológica para el Hantavirus, tras conocer que un hombre franco-argentino que estaba de viaje por España y que, durante estos días hacía una parada en Galicia, dio positivo.

Imagen de archivo Ministerio de Sanidad.

Según ha comunicado el departamento sanitario, tan pronto como el Ministerio de Sanidad facilitó el contacto del caso -comunicado por las autoridades francesas al Gobierno de España- se pusieron en marcha.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, se ha puesto en contacto esta tarde con la ministra, Mónica García, y le ha solicitado información "con la máxima celeridad" para identificar el caso y aplicar los protocolos pertinentes.

Una vez conocida la información, la Dirección Xeral de Saúde Pública ha procedido a aplicar el protocolo para estos casos, que consiste en encuestas al propio afectado y a sus contactos estrechos, junto con las indicaciones que deben seguir.

El contagiado, que permanece aislado desde este mismo jueves, acudió a los médicos en Francia, con un cuadro muy leve, que posteriormente Francia identificó como hantavirus.

Así lo comunicaba el Ministerio de Sanidad, que confirmaba además que el paciente viajó después a España "ya asintomático y, por lo tanto, ya no podía contagiar". "En estos momentos, el paciente se encuentra bien", confirmaban.