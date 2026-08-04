Galicia propone que el 60% de los bebés mantengan la lactancia materna exclusiva a los seis meses

La Estratexia Galega de Lactancia Materna 2026-2030, que la Xunta ultima para presentar próximamente, tiene entre sus objetivos aumentar hasta el 60% los bebés que mantienen la lactancia materna exclusiva a los seis meses. Así lo ha avanzado este martes el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que ha visitado el punto de recogida de leche materna en el área sanitaria de Ferrol.

El titular de Sanidade ha acudido al Hospital Arquitecto Marcide con motivo de la Semana de la Lactancia Materna, que se celebra del 1 al 7 de agosto, acompañado por la gerente del área sanitaria de Ferrol, Fernanda López, y por la subdirectora general de Estilos de Vida Saudable de la Consellería, Sagrario Pérez.

La estrategia será la primera hoja de ruta específica de Galicia en esta materia y permitirá coordinar actuaciones entre salud pública, atención primaria, hospitales, comunidad educativa, empresas y entidades sociales. Así, el objetivo principal es contar con un modelo integral y coordinado para toda Galicia.

Gómez Caamaño ha avanzado este 4 de agosto que una de las principales medidas del texto será reforzar el apoyo a las madres desde el embarazo y el puerperio, así como impulsar la formación de los profesionales. La Xunta, además, favorecerá los entornos más amistosos con la lactancia y fortalecerá las redes comunitarias.

Otro de los objetivos de la estrategia es mejorar los sistemas de seguimiento para que todas las familias tengan las mismas oportunidades y el mismo apoyo vivan donde vivan, en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y Unicef, entre otros organismos.

670 litros donados en 2025

El conselleiro de Sanidade reconoció en su visita a Ferrol la generosidad, solidaridad y compromiso de las madres donantes con otras familias, así como el trabajo de los profesionales sanitarios de este ámbito. A este respecto, Gómez Caamaño explicó que en el Hospital Arquitecto Marcide se recogieron en 2025 un total de 31,5 litros de leche activa y que actualmente hay cinco donantes activas.

Los dos bancos de leche del Servizo Galego de Saúde (Sergas), situados en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) y en el Hospital Público Álvaro Cunqueiro de Vigo, gestionaron el año pasado 670 litros de leche donada, distribuyendo casi 380 litros y beneficiando a 252 bebés.

El titular de Sanidade agradeció de nuevo la solidaridad de las donantes y el trabajo de los profesionales, señalando que la evidencia científica demuestra que la lactancia materna mejora la salud de los niños y de las madres, además de reducir el riesgo de enfermedades a lo largo de la vida e implicar beneficios sociales, económicos y ambientales.