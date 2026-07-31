Galicia activa el protocolo de actuación tras detectar un caso de sarampión importado

La Consellería de Sanidade, a través de la Dirección Xeral de Saúde Pública, ha activado el protocolo de vigilancia y control del sarampión tras haberse notificado un caso en Galicia. El paciente es un varón de 40 años que evoluciona favorablemente y se encuentra en buen estado general.

La investigación epidemiológica apunta a que se trata de un caso importado, ya que el hombre habría estado fuera de Galicia. La Xunta, sin embargo, ha concretado que no es posible determinar con seguridad el lugar en el que se produjo el contagio.

La sospecha de caso fue notificada al Sistema de Alerta Epidemiolóxica de Galicia el 23 de este mes de julio, fecha en la que se activó de forma inmediata el protocolo establecido para esta enfermedad. La confirmación del caso fue realizada por el Centro Nacional de Microbiología el pasado martes 28.

La vacuna, principal medida de prevención

Las actuaciones realizadas desde el 23 de julio incluyen la investigación epidemiológica del caso, la identificación y valoración de los contactos, la implantación de las medidas de prevención y control que corresponden en cada situación y la coordinación con los servicios asistenciales y de salud pública implicados.

El riesgo para la población general es muy bajo. Galicia mantiene elevadas coberturas de vacunación infantil frente al sarampión, más del 95%, y dispone de un sistema de vigilancia epidemiológica que permite detectar precozmente los casos y actuar con rapidez para limitar la posible transmisión.

Hasta el momento no se detectaron casos secundarios asociados a este episodio, aunque la investigación epidemiológica y el seguimiento de los contactos siguen en marcha.

¿Qué síntomas tiene el sarampión?

La Consellería de Sanidade recuerda que el sarampión es una enfermedad muy contagiosa que se prevé de forma muy eficaz mediante la vacunación. Precisamente, la vacuna, incluida en el calendario, es la principal medida de protección individual y colectiva.

El sarampión produce habitualmente fiebre, una erupción cutánea con manchas rojas o rosadas que suele comenzar por la cara y uno de los siguientes síntomas: tos, rinitis o conjuntivitis.

Las principales recomendaciones si una persona tiene síntomas compatibles son utilizar una máscara quirúrgica y contactar con el 061 para recibir instrucciones personalizadas sobre cómo proceder para recibir atención sanitaria y evitar contagiar la enfermedad.

Además, si una persona considera que puede estar contagiada, deberá ser valorada clínicamente para indicarle las principales medidas a tomar. La revisión del estado vacunal y la vacunación (si procede) y prestar atención a la aparición de síntomas durante los días posteriores a la posible exposición son las principales recomendaciones.