Galicia incorporará podólogos a los centros de salud, en los que incrementará su personal

Galicia incorporará podólogos a los centros de salud. Así lo ha avanzado este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la rueda de prensa posterior al Consello da Xunta, durante la que también explicó que el Gobierno autonómico presentará "en unas semanas" el Plan integral de Atención Primaria.

El documento, que ha sido trabajado en varios grupos, será ahora presentado a los sindicatos. Precisamente, el Consello da Xunta ha dado este 20 de julio el visto bueno al plan antes de que sea enviado a los representantes sindicales.

El Servizo Galego de Saúde (Sergas), además, está tomando medidas para hacer efectivas de forma progresiva las principales propuestas del grupo de trabajo para la reforma de las agendas, entre ellas establecer servicios mínimos de consulta de 10 minutos y un máximo de 30 por día en medicina de familia y de 25 en pediatría.

Rueda explicó a este respecto que uno de los objetivos principales del plan es que los sanitarios tengan más tiempo para atender a los pacientes, reduciendo la carga burocrática. Así, tras aliviar a los sanitarios de este tipo de tareas, este lunes el Consello da Xunta ha dado el visto bueno a la planificación de recursos humanos, que será de aplicación hasta 2030.

Cambios en atención primaria

El documento establece reforzar con nuevas plazas diferentes categorías, especialmente en centros de salud y Puntos de Atención Continuada (PAC). Los criterios que determinarán cuáles serán reforzados son la población asignada; si la actividad asistencial está por encima de la carga de trabajo; y que los centros tengan capacidad para la llegada de nuevos profesionales.

Rueda, además, avanzó novedades como la incorporación de podólogos a los centros de salud. El objetivo de esta medida, enmarcada en la creación de nuevas categorías como fue la del nutricionista en 2025, es reducir los ingresos hospitalarios vinculados a patologías del pie. Así, estos profesionales se encargarán de abordar el pie diabético, entre otros.

Precisamente, el Colegio de Podólogos de Galicia defiende la integración de su servicio en la Atención Primaria ya que, según explica, la evidencia científica avala su papel clave en la prevención de complicaciones graves y en la mejora de la calidad de vida de la población.

"La prevención es la mejor herramienta con la que cuenta el sistema sanitario, y la podología permite anticiparse a problemas graves que, de no abordarse a tiempo, tienen consecuencias personales, sociales y económicas muy elevadas", explicaron fuentes del Copoga el pasado mes de febrero.

La Xunta, por otro lado, prevé incrementar las plazas hasta cumplir las ratios que necesita: una plaza de enfermería por cada una de medicina de familia; una matrona por cada 6.000 mujeres; una de farmacia y trabajo social por cada servicio de atención primaria; una de fisioterapeuta por cada 12.000 tarjetas; un higienista dental por cada odontólogo; e incrementar psicólogos clínicos para llegar a 50 en 2030.