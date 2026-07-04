La asociación Amicos recibe una ayuda de la Xunta de Galicia de 600.000 euros

Visita de la conselleira Fabiola García a la sede de Amicos. Xunta de Galicia

La asociación Amicos ha recibido una ayuda de 600.000 euros de la Xunta de Galicia que se destinará a impulsar la transformación digital de la atención a personas con discapacidad intelectual y daño cerebral.

Concretamente, la aportación se empleará en financiar la compra de equipamiento tecnológico destinado a mejorar la autonomía de los usuarios y para equipar la ampliación del hogar residencial.

Por una parte, se comprarán equipos de robótica aplicada a terapias de rehabilitación, se actualizarán las salas multisensoriales y se reforzará el hogar residencial de la entidad que ofrece atención constante y especializada.

La subvención se consolidó este sábado por la mañana con el convenio de colaboración entre la entidad y la Xunta de Galicia. La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, acudió a la sede para la firma del acuerdo.

Durante su visita, probó unas gafas de realidad virtual junto a uno de los usuarios del centro para vivir en primera persona las sensaciones que provocan uno de los equipamientos de estimulación.

Desde la sede, la conselleira destacó que Amicos "es un referente a nivel de cuidados y de la integración de las personas con discapacidad intelectual" y aseguró que "siempre tendrá el apoyo de la Xunta para seguir impulsando la labor que realiza desde hace más de dos décadas".