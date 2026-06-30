Sanidade investiga un brote de hepatitis A en Narón (A Coruña) con ocho casos

La Consellería de Sanidade investiga un brote de hepatitis A registrado en la localidad coruñesa de Narón y que ha causado, por el momento, ocho casos, siete de los cuales necesitaron ingreso hospitalario. Por el momento, todas ellas han sido dadas de alta del Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol.

Según informaba el pasado lunes Europa Press, el primero de los casos de hepatitis A en la zona se registró el 2 de junio y el último data del 26 de este mes. De los siete casos que requirieron ingreso, seis estuvieron en el Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol y uno en Alemania).

Los servicios de epidemiología de la Consellería de Sanidade encontraron un posible vínculo epidemiológico en 6 de los 8 casos, aunque los resultados en estos momentos "no son concluyentes dado que hubo diferentes puntos de exposición".

Hasta ahora Sanidade ya ha vacunado a 20 personas consideradas contactos. Aunque señalan que teniendo en cuenta el largo período de incubación de este virus, la Dirección General de Salud Pública continúa con sus investigaciones con el objetivo de determinar la posible fuente de contagio y su cadena de transmisión.

La Consellería de Sanidad sigue pendiente de los resultados de los análisis remitidos al Centro Nacional de Microbiología del Instituto Carlos III para poder conocer si todos los casos están vinculados al mismo brote.

La hepatitis A es una enfermedad infecciosa aguda producida por el virus de la hepatitis A (VHA). La infección VHA puede dar lugar a formas asintomáticas, subclínicas y clínicas, en las que las manifestaciones abarcan desde un período de síntomas inespecíficos, como falta de apetito, náuseas y malestar general, hasta ictericia (color amarillo en la piel y mucosas) y signos de lesión hepática.

Sólo en menos del 0,5% de los casos se puede dar una situación de extrema gravedad, afirma Sanidade. La duración de los síntomas es variable, de entre una y dos semanas hasta varios meses en las formas graves.

La enfermedad tiene un amplio período de incubación (tiempo transcurrido entre el contacto con el virus y el inicio de los síntomas), de entre 15 y 50 días. Suele ser muy leve en niños y más grave en adultos, en los que es común la hospitalización.

El modo más habitual de transmisión del VHA es persona a persona, por vía fecal-oral, y los brotes suelen relacionarse con el consumo de agua contaminada, de alimentos contaminados por los manipuladores infectados, de moluscos crudos o mal cocinados cogidos en aguas contaminadas y de vegetales, como lechugas y frutas contaminadas; o por las relaciones sexuales oroanales u orogenitales.