La Xunta adjudica por 321.395 euros la redacción del proyecto de la fase 0.2 del nuevo CHUAC en A Coruña

La Xunta de Galicia ha publicado en el Portal de Contratos Públicos de Galicia la adjudicación por 321.395 euros del servicio de redacción del proyecto básico y de ejecución, además de la dirección de obra, de la Fase 0.2 del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

La empresa seleccionada ha sido Estudio Chile 15 S.L.P., que contará con un plazo de 1,5 meses para el proyecto básico desde la formalización del contrato y de 2 meses adicionales para el proyecto de ejecución una vez aprobado el primero. En el caso de la dirección de obra, el plazo se ajustará al desarrollo de los trabajos de construcción, incluyendo recepción, liquidación y periodo de garantía.

Las actuaciones se desarrollarán sobre una superficie total de 2.475 metros cuadrados en la quinta planta del nuevo CHUAC. Entre las principales intervenciones se incluye la ampliación de la unidad de diálisis y de la unidad de reanimación, que abarcarán una superficie conjunta de 1.256 m².

Además, se acometerá la reforma del antiguo bloque quirúrgico en la ala norte para la creación de una unidad de pruebas funcionales de neumología y rehabilitación cardiorrespiratoria, con una superficie de 848 m².

El proyecto también contempla la ampliación del gimnasio y de las salas de terapia ocupacional de la unidad de lesionados medulares, que sumará otros 371 metros cuadrados de intervención.

La Xunta enmarca esta actuación dentro del Plan Director del Nuevo CHUAC, considerado un proyecto estratégico para la mejora de la atención sanitaria en el área de A Coruña. El complejo hospitalario representa actualmente el mayor investimento hospitalario del Gobierno gallego, con una inversión global que supera los 500 millones de euros.