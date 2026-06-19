La Policía Nacional y el CHUAC de A Coruña buscan reducir las agresiones a sanitarios

La Policía Nacional, impartió este martes una jornada formativa sobre prevención de agresiones a profesionales sanitarios en el CHUAC, por parte de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, organizada por la Comisaría Provincial de A Coruña, en colaboración con la Gerencia del Hospital.

La jornada contó con la presencia del Comisario (Interlocutor policial nacional sanitario), el cual informó a los asistentes de la realidad actual de las agresiones a los sanitarios, la importancia de denunciar este tipo de conductas y el papel que desempeña el interlocutor, encargado de mantener una comunicación directa y permanente con los centros de salud y hospitales para mejorar la coordinación y la respuesta ante estos incidentes.

Además, especialistas de la Policía Nacional abordaron los delitos más habituales que afectan al personal sanitario y presentaron recursos de utilidad como la aplicación AlertCops. También compartieron técnicas de comunicación y estrategias de prevención destinadas a reducir situaciones de tensión y mejorar la gestión de conflictos con pacientes y usuarios.

La jornada también contó con la participación del negociador de la Policía Nacional, que ofreció consejos básicos de violencia laboral, técnicas de contención verbal, procedimiento de actuación y dispositivos de seguridad disponibles en el área sanitaria de Coruña y Cee.

La sesión reunió a numerosos profesionales del ámbito sanitario, tanto presencial como a través de retransmisión en streaming para toda Galicia.

Necesidad de medidas urgentes

El pasado mes de marzo la Junta de Personal del área sanitaria de A Coruña y Cee solicitaba medidas urgentes ante lo que calificaba como un aumento de las agresiones a profesionales, especialmente, en el Servicio de Urgencias.

Ese mismo mes el Parlamento daba luz verde a la modificación de la Ley de Salud de Galicia, que entrará en vigor el día después de su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG). Esta medida busca frenar las agresiones a sanitarios mediante medidas de prevención, algo que la oposición criticaba al no considerar que vaya a "la raíz" del problema, que sitúa en "el deterioro del sistema sanitario".