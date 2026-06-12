Estos son los servicios mínimos de la huelga médica en Galicia entre el 15 y el 19 de junio

Médicos de Galicia irán a huelga la próxima semana contra el Estatuto Marco. Simega confirmó a principios de mes que mantendría el paro después de que el Consejo de Ministros aprobara el anteproyecto sin recoger sus reivindicaciones, y este viernes la Consellería de Sanidade ha hecho públicos en el Diario Oficial de Galicia (DOG) los servicios mínimos.

El documento señala que en el caso del personal del 061 se mantiene "el mínimo necesario" para la cobertura del 100% de la atención urgente y permanente y de las emergencias, al igual que en el caso de la Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS).

La cobertura del 100% de la actividad urgente también está garantizada en los centros hospitalarios en servicios de urgencias y guardias médicas, quirófanos urgentes para intervenciones quirúrgicas inaplazables, salas de partos y laboratorios de urgencias.

El DOG señala que también estarán cubiertas las unidades de reanimación, de cuidados intensivos, de adultos o pediátricas, y unidades coronarias, en su caso, así como para el área de diálisis, de tratamientos oncológicos y de trasplantes.

Respecto al área de hospitalización, se establecerá el número necesario para garantizar la atención urgente de los pacientes hospitalizados y las altas clínicas. Además, se garantizará la presencia de un facultativo por unidad de hospitalización médica y quirúrgica para garantizar la asistencia a las personas usuarias ingresadas, cualquiera que sea la modalidad de la prestación con la proporción que sigue.

En unidades con cuatro o menos profesionales, un efectivo; para las de cinco a ocho, dos efectivos; para aquellas de entre nueve a 12 profesionales, tres efectivos; y en unidades con 13 o más profesionales, cuatro efectivos, según recoge Europa Press.

Las consultas e interconsultas de los pacientes hospitalarios atenderán las que se consideren urgentes o preferentes según el criterio del personal facultativo y se atenderán las consultas de los pacientes oncológicos que requieran tratamiento citostático y de los pacientes desplazados por el mismo motivo.

La Xunta garantiza la realización de las determinaciones y pruebas complementarias urgentes y las que se refieran a los pacientes hospitalizados que sean necesarias e inaplazables, así como la dispensación de sangre, medicamentos y productos sanitarios que sean necesarios, según el personal facultativo.

Se garantizará la atención necesaria a las personas pacientes de hospitalización a domicilio y cuidados paliativos y la actividad relacionada con aquellos pacientes con indicación quirúrgica de prioridad 1.

Servicios mínimos en Atención Primaria

El Sergas establece la cobertura del 100% de la actividad urgente en Atención Primaria, indicando que es "imprescindible" la cobertura del 100% de la actividad del servicio de urgencias extrahospitalarias (puntos de atención continuada-PAC).

En el tramo ordinario de atención en los centros de salud (no PAC) se prestará la asistencia urgente o inaplazable de la unidad o servicio, cualquiera que sea la modalidad de la prestación. La dotación aquí será, para centros con cuatro o menos médicos de familia, un efectivo; para aquellos con cinco a ocho médicos, dos efectivos; para los que dispongan de nueve a 12 facultativos, tres efectivos; y para centros con 13 o más médicos, la dotación será de cuatro efectivos.

Los servicios mínimos establecidos por Sanidade garantizan también la atención pediátrica urgente con la presencia de un pediatra por centro y/o zona de referencia.

En cuanto al personal farmacéutico, indican que se trata de garantizar que la homologación sanitaria de todos aquellos medicamentos, productos sanitarios y dietéticos que no admitan demora pueda realizarse dentro de los plazos y requisitos establecidos en la normativa vigente.

Respecto al personal odontólogo, resulta necesario asegurar una dotación mínima que permita atender procesos odontológicos agudos, especialmente los que afecten a la población infantil, dada su urgencia y necesidad de resolución inmediata.