El sindicato Simega llama a los médicos gallegos a secundar la cuarta semana de huelga

El Sindicato Médico de Galicia (Simega) ha hecho un llamamiento a todos los médicos, facultativos y MIR del Servizo Galego de Saúde para secundar la huelga convocada entre los días 18 y 22 de mayo, coincidiendo con el arranque de la cuarta semana del paro indefinido promovido en toda España en defensa de un estatuto profesional propio y una mesa de negociación específica para la profesión médica.

La organización sindical sostiene que el conflicto abierto con el Ministerio de Sanidad ha provocado ya la suspensión de cientos de miles de consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones en todo el país, una situación de la que responsabiliza directamente a la ministra, Mónica García.

Según Simega, tanto los pacientes como los propios facultativos se han convertido en las principales víctimas de una crisis que, a su juicio, se mantiene por la falta de voluntad negociadora del Gobierno central.

Desde el sindicato gallego defienden que la convocatoria ha logrado unir al colectivo médico en toda España en torno a la necesidad de un marco laboral diferenciado, adaptado a las singularidades de la profesión y con capacidad real de negociación propia frente al actual modelo estatal.

Peticiones al Sergas

Junto a las reivindicaciones estatales, Simega reclama al Sergas que desbloquee una batería de demandas autonómicas pendientes desde hace meses y que, según denuncia, siguen sin respuesta efectiva pese a formar parte de compromisos ya planteados en anteriores mesas de negociación.

Entre las principales exigencias figura la actualización del acuerdo de urgencias hospitalarias de 2007, con el objetivo de adaptarlo a la realidad actual en cuestiones como jornada laboral, retribuciones y organización asistencial.

El sindicato también reclama el desarrollo reglamentario de los módulos compensatorios de guardias para el personal mayor de 55 años, así como una regulación específica de las guardias localizadas que contemple descansos obligatorios, compensación económica cuando se equiparen en carga asistencial a las guardias presenciales y la extensión de estos derechos a quienes realizan esta modalidad al alcanzar esa edad.

Otra de las peticiones pasa por regular el prorrateo de guardias localizadas en situaciones especiales como embarazo, lactancia o procesos oncológicos, además de garantizar el abono proporcional de pluses de nocturnidad y festividad durante los periodos de incapacidad temporal.

En atención primaria, Simega exige el desarrollo integral del nuevo modelo organizativo pactado el 25 de noviembre de 2025, reclamando que cualquier implantación se realice de forma consensuada con los profesionales y respetando los acuerdos ya suscritos.

Para la organización, resolver estas cuestiones resulta imprescindible para mejorar las condiciones laborales, favorecer la estabilidad de las plantillas y garantizar una asistencia pública de calidad en Galicia.