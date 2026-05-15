Estos son los servicios mínimos en la huelga de médicos de Galicia entre el 18 y 22 de mayo

Sede de la Consellería de Sanidade y del Servizo Galego de Saúde (Sergas), en San Lázaro, Santiago de Compostela. Europa Press.

La Xunta ha aprobado el dispositivo de servicios mínimos que se aplicará en las siete áreas sanitarias gallegas durante la cuarta semana de huelga médica convocada a nivel estatal por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y secundada en Galicia por el Sindicato Médico de Galicia (Simega), unos paros que se desarrollarán entre los días 18 y 22 de mayo y que volverán a afectar al conjunto del sistema sanitario público.

La orden, publicada en el Diario Oficial de Galicia y firmada por el conselleiro Antonio Gómez Caamaño, mantiene los criterios ya fijados en convocatorias anteriores y refuerza la cobertura asistencial en todos los hospitales, centros de salud y servicios críticos de la comunidad para evitar que la huelga provoque un deterioro acumulado en la atención sanitaria.

La Consellería de Sanidade garantiza el 100% de la actividad urgente y de todas las áreas consideradas críticas, incluyendo servicios de Urgencias, quirófanos urgentes, UCI, reanimación, partos, diálisis, tratamientos oncológicos, trasplantes, laboratorios de urgencia, atención domiciliaria, cuidados paliativos y toda la red de puntos de atención continuada.

Servicios mínimos por áreas

En el área sanitaria de A Coruña y Cee, el CHUAC movilizará 15 facultativos en Urgencias durante mañana y tarde y nueve por la noche, además de 80 médicos en el área quirúrgica matinal y 79 en hospitalización, mientras que atención primaria contará con 100 médicos de familia en turno de mañana, 54 por la tarde y 18 nocturnos, junto a 28 pediatras. El Hospital Virxe da Xunqueira de Cee mantendrá actividad reforzada en Urgencias, hospitalización y servicios centrales.

En Ferrol, el Complejo Hospitalario Arquitecto Marcide-Novoa Santos dispondrá de ocho facultativos en Urgencias por la mañana, siete por la tarde y cinco por la noche, además de 33 efectivos quirúrgicos en turno matinal y 40 médicos en hospitalización. Atención primaria contará con 42 médicos de familia por la mañana y 14 pediatras.

El área sanitaria de Santiago y Barbanza activará uno de los mayores operativos autonómicos. El CHUS tendrá 14 médicos en Urgencias por la mañana, 13 por la tarde y siete nocturnos, con 84 facultativos tanto en área quirúrgica como clínica en turno matinal, mientras que el Hospital da Barbanza mantendrá cobertura completa en Urgencias y hospitalización. En primaria habrá 96 médicos de familia y 30 pediatras en horario matinal.

En el área de Lugo, A Mariña y Monforte, el Hospital Lucus Augusti contará con 13 médicos en Urgencias matinales, 42 en actividad quirúrgica y 53 en hospitalización, mientras los hospitales de Monforte y A Mariña mantendrán cobertura reforzada en todas sus áreas críticas. La red de atención primaria dispondrá de 89 médicos de familia y 18 pediatras por la mañana.

En Ourense, Verín y O Barco, el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense movilizará 46 facultativos quirúrgicos y 83 clínicos en turno matinal, mientras los hospitales comarcales de Verín y Valdeorras mantendrán operatividad completa en procesos urgentes. Atención primaria contará con 105 médicos de familia y 14 pediatras.

En Pontevedra y O Salnés, el Complejo Hospitalario de Pontevedra tendrá 12 médicos de Urgencias por la mañana, 56 en actividad quirúrgica y 58 en hospitalización, mientras el Hospital do Salnés mantendrá cobertura reforzada en todas las áreas esenciales. Los centros de salud movilizarán 62 médicos de familia y 14 pediatras en horario matinal.

El área sanitaria de Vigo contará con 17 médicos en Urgencias tanto en turno de mañana como de tarde y diez por la noche, además de 76 facultativos quirúrgicos y 80 clínicos en hospitalización durante la mañana. Atención primaria tendrá 100 médicos de familia y 34 pediatras en el primer turno del día.

Resto de servicios

A este despliegue se suma Galaria, que garantizará actividad mínima en medicina nuclear, diagnóstico por imagen móvil, oncología radioterápica, radiofísica y ciclotrón en Ourense, Santiago y Vigo; ADOS, con cobertura para hemodonación, bancos de sangre y coordinación de trasplantes; y el 061, que operará con seis médicos coordinadores por turno más refuerzos localizados, doce médicos en ambulancias y cobertura aérea plena durante el horario operativo.