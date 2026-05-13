Los jardines de Méndez Núñez acogen este viernes la II Feira Saúde e Sociedade en A Coruña

Los jardines de Méndez Núñez acogerán este viernes 15 de mayo la segunda edición de la Feira Saúde e Sociedade, una jornada abierta al público organizada por el Ayuntamiento de A Coruña y la Universidade da Coruña a través del programa UDC Saudable.

La iniciativa se desarrollará entre las 16:00 y las 21:00 horas, frente al Quiosco Alfonso, con acceso libre y gratuito para toda la ciudadanía. En caso de lluvia, la actividad se trasladará al Centro Sociocultural Ágora.

La feria busca acercar a la ciudadanía recursos y herramientas vinculadas con la promoción de la salud integral, el bienestar comunitario y la inclusión social, consolidando un espacio de encuentro entre instituciones públicas, profesionales, alumnado universitario y tejido asociativo.

La actividad forma parte del convenio anual suscrito entre el Ayuntamiento y la UDC, dotado con 40.000 euros, para desarrollar acciones de prevención, sensibilización y creación de redes colaborativas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población.

Durante la tarde, las personas asistentes podrán recorrer distintos puestos informativos y participar en rastreos gratuitos de salud, mediciones de glucosa, asesoramiento nutricional personalizado, talleres de alimentación saludable, actividades de sensibilización y acciones vinculadas a la donación de sangre y médula ósea.

Además, la programación contempla espacios de intercambio entre entidades sociales y sanitarias, con el objetivo de compartir buenas prácticas y reforzar la salud como un bien común y una responsabilidad colectiva.