¿Cómo será el refuerzo de la Atención Primaria en Galicia? Menos carga burocrática para médicos

La Atención Primaria de Galicia contará con una unidad de apoyo formada por medio centenar de "técnicos cualificados" que se encargará de realizar trámites como recetas o informes. Estos médicos sin especialidad que forman la unidad central de apoyo a la AP se encargarán de reducir el trabajo burocrático de los médicos de familia.

Así lo ha anunciado este martes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante la sesión de control del Parlamento autonómico, en la que ha explicado en qué va a consistir la desburocratización del primer nivel asistencial sanitario. La sesión de la Cámara gallega se ha realizado hoy debido al viaje que Rueda tiene previsto realizar a Bruselas esta semana.

A este respecto, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha acusado al presidente de la Xunta de "crear una Galicia de dos velocidades" en el acceso a la sanidad con sus "recortes" en Atención Primaria, ante lo que Rueda ha defendido su política sanitaria y ha proporcionado nuevos datos sobre la unidad que trabajará para rebajar la carga administrativa de los médicos de familia.

Esta unidad estará integrada por medio centenar de "técnicos cualificados", en concreto personas con la titulación de Medicina sin el MIR, que se encargarán de tramitar recetas, solicitudes de ortopedias, informes de salud o peticiones de ambulancias no urgentes, según recoge Europa Press.

Los médicos de familia se encargaban hasta ahora de estas tareas, por lo que liberarlos de esta carga de trabajo debería favorecer que le dediquen más tiempo a sus pacientes. La Administración autonómica estima que actualmente la burocracia supone entre un 30% y un 40% del tiempo de los médicos de Atención Primaria.

El Ejecutivo autonómico recuerda otras medidas ya anunciadas para reforzar el primer nivel asistencial: dar mayor peso a las direcciones de Atención Primaria de las siete áreas sanitarias, que pasarán a depender directamente de las gerencias, y crear la Dirección Xeral de Atención Primaria, con el objetivo de velar por la calidad del sistema y realizar mejoras de centros de salud y puntos de atención continuada.

Críticas de Pontón

Ana Pontón, por su parte, le recriminó a Rueda que según el último informe del Consello de Contas "las listas de espera no paran de crecer, mientras hay 2.444 vacantes en Atención Primaria". "¿Le parece normal tener a los niños de 120 ayuntamientos sin pediatra?", señaló la líder del BNG, antes de preguntarse a quién culpará el presidente en este caso: "Al BNG, a los que enferman mucho o al Consello de Contas".

La nacionalista también ha acusado de tener "deliberadamente infrafinanciada" la Atención Primaria "con la segunda inversión más baja de todo el Estado". "No puede haber gallegos de primera y de segunda, con desigualdades territoriales en especialidades como pediatría, odontología o fisioterapia", señaló Pontón.

"Si hoy hay un deterioro así es porque el PP ha recortado durante 17 años", añadió la portavoz nacionalista, que señaló que Rueda ha estado "sentado en el Consello de la Xunta" durante ese tiempo, primero como miembro del Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo y ahora como máximo mandatario autonómico.

El presidente de la Xunta, por su parte, ha defendido "la gran apuesta" de su Ejecutivo por mejorar la Atención Primaria. Rueda señaló que la Xunta destina este año 1.747 millones de euros, "la mayor inversión en la historia de la comunidad", y sigue reforzando el personal "con 163 nuevos profesionales para los centros de salud y la incorporación de 21 psicólogos a este nivel asistencial", entre otros profesionales.