La Xunta de Galicia cita al comité de huelga de O’Mega en vísperas de la protesta médica

La Dirección Xeral de Recursos Humanos del Sergas ha convocado al comité de huelga de O’Mega, el sindicato médico mayoritario en Galicia, a una reunión que se celebrará mañana a las 11:00 horas en el edificio administrativo de San Lázaro, en Santiago.

El encuentro llega en un momento clave, a escasas horas de la movilización convocada por el colectivo médico en la capital gallega.

La cita se producirá antes de que médicos y facultativos de toda Galicia salgan a la calle para reclamar un estatuto marco propio al Ministerio de Sanidad y la negociación de un convenio específico con la Xunta para los profesionales del Servizo Galego de Saúde.

La manifestación, impulsada por O’Mega junto a otras organizaciones como APEMYF, MUD y la Asociación MIR España, arrancará a las 18:30 horas desde la Alameda y recorrerá varias calles hasta el Parlamento de Galicia, en el Pazo de O Hórreo, para finalizar en la plaza de Praterías.

El conflicto laboral se enmarca en una huelga de carácter estatal, promovida con paros de cuatro días al mes, que en abril concluirá este jueves. En Galicia, además, se mantiene una convocatoria propia para exigir avances en la negociación de las condiciones laborales de los médicos del Sergas.

En cuanto al seguimiento, fuentes sindicales sitúan la participación en cifras elevadas, con cerca de un 85 % en hospitales y alrededor de un 25 % en Atención Primaria. Unos datos que reflejan el fuerte respaldo en el ámbito hospitalario frente a una menor incidencia en los centros de salud.

El seguimiento a la huelga de esta mañana

Por su parte, la Consellería de Sanidade cifra el seguimiento de la huelga en la jornada de mañana en un 17,39 % en el conjunto de la sanidad pública gallega, con una participación del 23,45 % en la atención hospitalaria y del 1,56 % en Atención Primaria. En total, entre ambos niveles asistenciales, el seguimiento se sitúa en el 17,52 %.

Por áreas, el paro alcanza el 25,15 % en el Complexo Hospitalario Universitario da Coruña, el 22,81 % en Santiago, el 18,56 % en Ferrol o el 28,76 % en Vigo, entre otros. En los hospitales comarcales, la media se sitúa en el 14,37 %, mientras que en Atención Primaria los datos son notablemente más bajos, con cifras que oscilan entre el 0,25 % y el 3,05 % según el área sanitaria.

Desde el Sergas destacan que se mantiene el 100 % de los servicios mínimos, garantizando la atención urgente y de emergencias durante toda la jornada.