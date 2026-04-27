La Xunta publica en el DOG el decreto para ampliar el horario de los PAC a las mañanas de los sábados

Edificio de la Consellería de Sanidade y Servizo Galego de Saúde (Sergas).

La Xunta de Galicia ha publicado en el Diario Oficial de Galicia el decreto que amplía el horario de los Puntos de Atención Continuada (PAC), que pasarán a prestar servicio también las mañanas de los sábados.

La medida busca reforzar la continuidad asistencial en la atención primaria y dotar de seguridad jurídica a una atención que ya se prestaba de facto.

Con esta modificación, los PAC funcionarán de lunes a viernes desde las 15:00 hasta las 08:00 del día siguiente, mientras que los sábados, domingos y festivos ofrecerán atención durante las 24 horas.

La ampliación vendrá acompañada de un refuerzo de personal, con la creación de 211 plazas hasta 2028: 100 para médicos, 80 para enfermería y 31 para personal de gestión y servicios.

El Ejecutivo autonómico destinará 10,3 millones de euros entre 2026 y 2028 para financiar este incremento de plantilla, de los que más de 3,7 millones corresponden a este año.

Además, la medida incluye un programa de voluntariedad incentivada para cubrir guardias en los PAC, con mejoras retributivas del 15,36% para el personal médico y del 22,62% para enfermería, que se aplicarán desde la primera hora de jornada complementaria.

La reforma también materializa la reducción progresiva de la jornada ordinaria acordada con los sindicatos y refuerza las condiciones laborales del personal sanitario, incorporando mejoras ya pactadas como la consideración de la noche del viernes como prefestiva.

Desde la Xunta destacan que esta iniciativa permitirá garantizar la atención urgente en condiciones óptimas en el ámbito de la atención primaria, al tiempo que protege los derechos laborales de los profesionales.