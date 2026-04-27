La Xunta cifra el seguimiento de la huelga médica en A Coruña con un 26,14% en el Chuac y en primaria con un 0,28%

Este lunes ha arrancado la huelga médica a nivel nacional contra el Estatuto Marco, que se extenderá hasta el jueves 30 de abril. En Galicia secundan el paro los sindicatos Simega y O’Mega, este último cifra el seguimiento en un 84%. Por su parte, según los datos facilitados por la Consellería de Sanidade, el seguimiento ha sido del 16,42% en los centros sanitarios de la comunidad gallega. En el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), la cifra se sitúa en el 26,14%.

Más detalladamente, Sanidade apunta que el porcentaje de participación en los siete grandes hospitales del Sergas, en el turno de mañana, ha alcanzado el 22,58%. En cuanto a los hospitales comarcales, el respaldo ha sido del 14,07%. En su conjunto, la actividad hospitalaria ha contado con una participación en la huelga del 21,85%.

Por su parte, en lo que respecta a la atención primaria, el respaldo ha sido del 2,44%. En cuanto a los dos niveles asistenciales, la huelga ha tenido un seguimiento del 16,58%.

Por centros hospitalarios, el paro ha sido secundado por el 26,14% en el caso del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña; el 19,30% en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela; el 14,64% en el Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol; el 20,08% en el Hospital Universitario Lucus Augusti; el 20,93% en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense; el 24,17% en el Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra; y el 27,16% en el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo.

En lo referido a los hospitales comarcales, el seguimiento ha alcanzado el 6,78% en el Hospital Público de Cee; el 11,76% en el Hospital Público de Barbanza; el 16,10% en el Hospital Público de A Mariña; el 17,57% en el Hospital Público de Monforte de Lemos; el 9,84% en el Hospital Público de O Barco de Valdeorras; el 13,11% en el Hospital Público de Verín; y el 19,23% en el Hospital de O Salnés.

En cuanto al seguimiento en atención primaria esta mañana, por áreas sanitarias, ha sido del 0,28% en la de A Coruña e Cee; del 1,02% en la de Santiago de Compostela e Barbanza; del 2,29% en la de Ferrol; del 2,11% en la de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos; del 2,40% en la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras; del 2,90% en la de Pontevedra e O Salnés; y del 5,21% en la de Vigo.

Por su parte, en entidades sanitarias como la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), la empresa pública de servizos sanitarios Galaria y la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el seguimiento en el turno de mañana ha alcanzado el 1,18%.

O´Mega denuncia unos servicios mínimos "abusivos"

El sindicato O'Mega también ha hecho públicos sus datos de seguimiento, que recogen que la huelga ha sido secundada por el 84% de los médicos y facultativos de los hospitales públicos.

Apuntan que la incidencia ha vuelto a ser "sensiblemente" inferior en los centros de Atención Primaria (centros de salud y puntos de atención continuada), donde el paro fue secundado por el 24% del personal médicos y facultativo.

Alegan que las cifras llegan después de que la Consellería de Sanidade hubiese decretado unos servicios mínimos que O'Mega considera "abusivos" y tras el vaciado de agendas médicas, recuerdan llevado a cabo por el Sergas en los días previos al paro -extremo que negó el departamento autonómico-.