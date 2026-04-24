Detectan un brote de sarna en una residencia de mayores de Oleiros (A Coruña)

Una residencia de ancianos del municipio de Oleiros hace frente a un brote de sarna que afecta a unas 12 personas. Según informa Europa Press, en base a información del SERGAS, de la docena de personas afectadas, nueve son residentes y tres personal del centro.

Los síntomas del primer caso fueron identificados el 9 de abril. La residencia notificó a Sanidade el brote el día 14 de abril y, en ese momento, la consellería puso en marcha el protocolo de actuación. Con él, Sanidade pauta tratamiento profiláctico a todos los trabajadores y residentes en las plantas con casos activos.

Además, también se ha detectado un brote en Santiago, en el hospital de Conxo, donde hay un paciente y una veintena de profesionales afectados. Aquí, el servicio de medicina preventiva y salud pública del área sanitaria de Santiago ha activado un protocolo de actuación.