La CIG y Sanidade se citan hoy para evitar la huelga de Atención Primaria del jueves en Galicia

El comité de huelga de la CIG-Saúde se reunirá de nuevo este miércoles con representantes de la Consellería de Sanidade con el objetivo de alcanzar un acuerdo 'in extremis' que permita desconvocar la jornada de paro en la Atención Primaria (AP) de Galicia prevista para el jueves, día 23 de abril.

En un comunicado, la organización sindical ha informado de que este martes, tras cuatro horas de reunión con el Servizo Galego de Saúde (Sergas), no se ha alcanzado un pacto, debido a que el departamento autonómico "se limitó a tomar nota de las demandas para la Atención Primaria sin aportar propuestas concretas".

"Durante la reunión, la CIG-Saúde le trasladó punto por punto a la Administración sus reivindicaciones, haciendo especial hincapié en las necesidades urgentes del sistema de Atención Primaria y en las condiciones laborales del personal", ha subrayado el sindicato.

En consecuencia, el Sergas los ha convocado de nuevo para este miércoles, cuando "se comprometió a presentar un documento con el objetivo de avanzar hacia un posible acuerdo", ha añadido la CIG.

Pese a todo, desde la CIG-Saúde insisten en que la desconvocatoria de la huelga "no puede basarse en la firma de un documento vacío, sino que debe sostenerse en propuestas reales, concretas y efectivas que den respuesta a las demandas del personal" y mejoren la calidad asistencial.

La organización sindical ha subrayado su "disposición al diálogo", pero también su "firme defensa" de una Atención Primaria "digna y con recursos suficientes".