Tres días de huelga dejan más de 34.000 actos médicos suspendidos en Galicia

La huelga nacional contra la reforma del Estatuto Marco, sumada a los paros de facultativos de atención primaria, ha provocado esta semana la suspensión de más de 34.000 actos médicos en Galicia, según los datos facilitados por José Ramón Parada, xerente del Servizo Galego de Saúde, y Alfredo Silva, director xeral de Asistencia Sanitaria.

Solo en los hospitales públicos, entre lunes y miércoles se cancelaron 673 cirugías, 18.611 consultas y casi 2.000 pruebas diagnósticas, mientras que en atención primaria no se realizaron más de 12.000 consultas.

La confluencia de ambos paros ha generado dificultades significativas en toda la comunidad.

Seguimiento desigual

El seguimiento de la huelga ha sido desigual según los centros. El Complexo Hospitalario Universitario de Vigo registró un 27,5 % de participación, el más alto de Galicia, mientras que el Hospital Público de Barbanza apenas alcanzó el 5,88 %.

En primaria, el área de Ferrol fue la más afectada, con un 11,72 %, y Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos registraron niveles mínimos, alrededor del 2 %.

Reunión entre el Sergas y las áreas sanitarias

Durante la reunión con los gerentes de las áreas sanitarias, Parada y Silva insistieron en que el Ministerio de Sanidad debe tener en cuenta las particularidades del personal facultativo y abrir un marco de negociación específico para abordar sus reivindicaciones sin comprometer la atención a los pacientes.

La Consellería de Sanidade, por su parte, sigue avanzando en una reforma integral de la atención primaria, negociando con cinco sindicatos que han mostrado disposición a alcanzar acuerdos que fortalezcan la sanidad pública.

El Sergas subraya la importancia de compatibilizar los derechos laborales con la continuidad asistencial, coordinando hospitales y centros de salud para minimizar el impacto de los paros y recuperar la normalidad en los próximos días.

La reunión con O'Mega, el lunes

La consellería de Sanidade se reunirá este lunes con los representantes de O'Mega para tratar de avanzar en el fin del conflicto.

Fuentes del departamento autonómico explican que esperan que esta medida "acabe con el encierro que mantienen en el Olimpia Valencia".

Este sindicato, por su parte, ha convocado una concentración el lunes a las 11:00 a la que acudirá el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

Sin avances en el encuentro entre CIG y Sanidade

El sindicato CIG ha mostrado este viernes su descontento ante la Consellería de Sanidade, a la que acusa de carecer de voluntad para avanzar en la negociación y de no presentar soluciones concretas que alivien la crisis de la Atención Primaria.

La reunión mantenida entre la Xunta y el comité de huelga concluyó sin resultados tangibles ni acuerdos.

El pasado 12 de marzo, la CIG ya había llevado a cabo una jornada de huelga en este ámbito, sumándose a la huelga indefinida convocada por O’Mega.

Ahora, el sindicato ha anunciado nuevas jornadas de paro para los días 26 de marzo, 9 de abril y 23 de abril, manteniendo la presión sobre la Administración.

Durante el encuentro de este viernes, la consellería no ofreció medidas concretas para abordar los problemas estructurales de la Atención Primaria.

Según denuncia la CIG, el único mensaje transmitido fue que "todo se está valorando" en los grupos de trabajo, en los que, además, no participan las organizaciones sindicales.

El sindicato califica esta postura de preocupante y lamenta la ausencia de compromiso político para alcanzar acuerdos.

Denuncian que, ante la sobrecarga asistencial, el deterioro de las condiciones laborales y la caída en la calidad de la atención, el Sergas sigue actuando de manera improvisada, sin ofrecer soluciones claras ni plazos definidos.

Desde el comité de huelga se insiste en que esta actitud supone un desprecio tanto hacia los profesionales de la Atención Primaria como hacia la ciudadanía, que está sufriendo directamente las consecuencias de un sistema cada vez más tensionado.

Frente a esta situación, la CIG confirma que continuará con las movilizaciones ya programadas y advierte que no descarta intensificar las protestas si la Administración sanitaria no cambia su actitud y no inicia negociaciones reales con propuestas concretas sobre la mesa.