La primavera que viene para los alérgicos en A Coruña: "Galicia es el paraíso de los ácaros"

A las puertas de la primavera, las alergias todavía no han irrumpido con fuerza en A Coruña, pero todo apunta a que es solo cuestión de tiempo. Tras un invierno especialmente lluvioso, los expertos advierten de que el escenario puede cambiar rápidamente si se estabiliza el buen tiempo, favoreciendo una polinización más intensa de lo habitual.

De momento, los niveles de polen en la ciudad se mantienen bajos, aunque ya se registran incrementos en otros puntos de Galicia. La combinación de humedad, temperaturas suaves y días soleados podría desencadenar en las próximas semanas un repunte significativo de los síntomas entre la población alérgica.

Charo López Rico, médico adjunto del Servicio de Alergología del CHUAC, explica que todavía es pronto para hacer un balance, pero apunta a una tendencia clara: "Vamos a tener una primavera con bastante polen porque hemos tenido mucha lluvia y ahora, si viene este tiempo bueno, pues probablemente tengamos una polinización importante".

Aunque en A Coruña la situación es aún contenida, el comportamiento no es homogéneo. "Por ahora contamos con un nivel bajo de polen, pero ya hay sitios en España con niveles altos. Por ejemplo, en Vigo están teniendo un nivel un poquito más alto", señala.

Diversos factores

En Galicia, las gramíneas siguen siendo el principal problema, pero no el único. La especialista pone el foco en otra planta muy presente en el entorno urbano: "Tenemos también la parietaria, que no podemos olvidarnos de ella. Es una maleza que hay por toda la costa y es casi perenne, porque poliniza de febrero a octubre".

A este escenario se suma otro factor clave: los ácaros. El clima gallego los convierte en un alérgeno constante durante todo el año. "Galicia es el paraíso de los ácaros. Tenemos un clima templado y húmedo y están encantados en nuestros domicilios", explica López Rico, que advierte de que incluso especies antes asociadas a entornos rurales ya están presentes en viviendas urbanas.

En las consultas, los especialistas ya están viendo pacientes con síntomas, aunque no siempre es fácil identificar la causa. "Se mezcla un poco todo. Pueden ser pacientes alérgicos a ácaros, que tienen picos en primavera y otoño, o bien que ya esté el polen dando problemas", indica.

Una de las dudas más habituales es diferenciar alergia de un resfriado. Según la doctora, la clave está en los detalles: "El alérgico suele tener muchos estornudos seguidos, picor de nariz y de ojos y mucosidad clara. Pero a veces se puede solapar con un catarro, por eso es importante un buen diagnóstico".

Más allá del contexto estacional, la incidencia de las alergias sigue creciendo. "Están aumentando los casos y cada vez estamos expuestos a más sustancias", afirma. Factores como la contaminación también influyen: "El polen se hace más agresivo y se mantiene más en el tiempo por la polución, lo que aumenta su capacidad alergénica".

Cautela en las próximas semanas

Ante este escenario, los especialistas insisten en la prevención. Evitar actividades al aire libre en días de alta concentración de polen, usar gafas de sol o ventilar la casa en momentos adecuados son algunas de las recomendaciones básicas. "Si hace sol y viento, es mejor no hacer un pícnic o no tumbarse en el césped, porque va a tener sintomatología", advierte.

El mensaje, no obstante, es de calma. "Que no se preocupen, pero que tengan sus tratamientos en orden y sigan las recomendaciones. Y ante cualquier duda, que consulten a su médico", concluye López Rico.