El Sergas reconoce 23.000 actos médicos suspendidos tras dos días de huelga de médicos en Galicia

El conselleiro de Sanidad, Antonio Gómez Caamaño, ha informado de que casi 23.000 actos médicos fueron suspendidos en Galicia en apenas dos días debido a la confluencia de la huelga nacional contra la reforma del Estatuto Marco y los paros en atención primaria.

En total, entre el lunes y el martes se dejaron de realizar 22.947 actuaciones sanitarias, entre ellas 432 intervenciones quirúrgicas.

En detalle, el titular de Sanidad explicó que 12.264 consultas hospitalarias, 4.483 consultas de atención primaria y 1.347 pruebas diagnósticas no pudieron llevarse a cabo, lo que obligará al Servizo Galego de Saúde a reorganizar la actividad para reprogramar cuanto antes las citas aplazadas.

Gómez Caamaño compareció tras una reunión con responsables de las áreas sanitarias, en la que también participaron el gerente del Sergas, José Ramón Parada, y el director general de Asistencia Sanitaria, Alfredo Silva.

En cuanto al seguimiento de la huelga este miércoles, el conselleiro señaló que se mantuvo en niveles similares a jornadas anteriores, con una media del 18,9 % entre atención primaria y hospitalaria.

Por áreas, el mayor seguimiento en hospitales se registró en Vigo, con un 30,80 %, mientras que el menor se dio en Valdeorras, con un 6,56 %. En primaria, la mayor incidencia fue en Pontevedra y O Salnés, con un 7,11 %, frente al 2,15 % de Lugo.

Tratar de encauzar el conflicto con O'Mega y CIG

Desde la Xunta, Gómez Caamaño insistió en que el Ministerio de Sanidad debe tener en cuenta las peculiaridades del personal facultativo y abordarlas en un marco de negociación específico con los médicos. Además, avanzó que la Consellería convocará próximamente a los sindicatos O’Mega y CIG para tratar de encauzar el conflicto en atención primaria.

Por último, el responsable autonómico reiteró que la reforma de la atención primaria es una prioridad del Gobierno gallego, un proceso en el que ya trabajan desde hace meses junto a cinco organizaciones sindicales con el objetivo de definir un nuevo modelo antes del verano.