La Unidad de Lesionados Medulares del CHUAC, en A Coruña, recibe un reconocimiento por su atención Xunta de Galicia

La Unidad de Lesionados Medulares del Hospital de A Coruña ha sido galardonada con el certificado de humanización HU-CI, que la reconoce como referente nacional en la atención centrada en el paciente.

Se trata de un nuevo hito histórico al convertirse en la primera unidad nacional de esta especialidad que obtiene la certificación de humanización otorgada por el Proyecto HU-CI, un reconocimiento oficial que avala un modelo asistencial que prioriza la dignidad, la empatía y el bienestar integral de los pacientes y sus familias.

El gerente del Servicio Gallego de Salud, José Ramón Parada, participó esta mañana en la entrega del certificado acompañado por el gerente del área sanitaria de A Coruña y Cee, Luis Verde, Parada. Allí trasladó el reconocimiento de la Consellería de Sanidad a los profesionales de esta unidad y puso en valor su "excelente trabajo", en el que combinan la máxima calidad clínica con una visión profundamente humana.

La obtención de este certificado es el resultado de un camino iniciado en mayo de 2023 con la implantación de un ambicioso plan de humanización. Así, durante este período, la unidad adaptó sus estructuras, procedimientos y dinámicas de atención a los estándares recogidos en el Manual de Humanización en Lesión Medular.

Los indicadores de calidad obtenidos reflejan el compromiso del equipo, al alcanzar el 84,83 % de cumplimiento global de las buenas prácticas exigidas, y el 100 % de cumplimiento en todas las prácticas calificadas como básicas.

"En el Servicio Gallego de Salud entendemos la innovación asistencial no solo como tecnología y conocimiento científico, sino que también debe ir acompañada del acompañamiento, la empatía y el respeto por la dignidad de las personas", señaló el responsable sanitario.

Nueve líneas estratégicas

El modelo de certificado HU-CI se basa en nueve pilares fundamentales que transforman la estancia hospitalaria. Entre ellos, destacan el bienestar del paciente y su entorno, la integración de la familia en el proceso asistencial, la mejora de la comunicación, el cuidado de los propios profesionales y la atención específica al síndrome post-UCI.

Asimismo, el plan contempla aspectos críticos como la planificación del alta para garantizar la continuidad de los cuidados, la atención al final de la vida y la creación de espacios arquitectónicos y asistenciales más acogedores.

Este reconocimiento vuelve a situar al Servicio Gallego de Salud como referente dentro del Sistema Nacional de Salud.