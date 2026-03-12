Volver a caminar sin dolor: El alivio para la estenosis de canal está en A Coruña

El Dr. Manuel González Murillo, especialista de referencia en patología de columna en Ribeira Assistens, ofrece a los pacientes la posibilidad de volver a disfrutar de su libertad a través de una incisión tan pequeña que apenas requiere un punto de sutura

Para muchas personas mayores, el simple placer de dar un paseo por el Paseo Marítimo de A Coruña o ir a comprar el pan se ha convertido en una auténtica tortura. No es solo "cosa de la edad". Ese dolor punzante en las piernas, esa pesadez que obliga a detenerse y sentarse cada pocos metros y a inclinarse hacia adelante buscando alivio tiene un nombre: estenosis de canal.

La estenosis de canal es, básicamente, un estrechamiento del túnel por el que pasan los nervios en nuestra columna. Con el paso de los años, el desgaste natural hace que este espacio se reduzca, "asfixiando" a los nervios que van hacia las piernas. El resultado es devastador para la calidad de vida: el mundo de la persona se vuelve pequeño, limitado a las paredes de su casa por el miedo al dolor y a la falta de fuerza.

El miedo al quirófano: un obstáculo del pasado

Hasta hace no mucho, la solución pasaba por cirugías "abiertas" agresivas. Grandes incisiones, colocación de tornillos y barras, largos periodos de hospitalización y una recuperación lenta que, a menudo, hacía que muchos pacientes prefirieran aguantar el dolor antes que someterse a una intervención tan compleja.

Sin embargo, la medicina ha evolucionado para devolver la esperanza a nuestros mayores. En A Coruña, el Dr. Manuel González Murillo, especialista de referencia en patología de columna, gracias a la cirugía endoscópica de descompresión, ofrece una avanzada solución a la estenosis de canal en el Centro Médico Ribera Assistens.

¿Qué es la cirugía endoscópica? Mínima invasión, máxima vida

Imagine poder solucionar ese estrechamiento a través de una incisión tan pequeña que apenas requiere un punto de sutura. Esa es la esencia de la técnica que emplea el Dr. González Murillo.

A diferencia de la cirugía tradicional, la endoscopia de columna utiliza una cámara diminuta y herramientas de alta precisión que se introducen por un orificio menor a un centímetro. Las ventajas para el paciente adulto mayor son determinantes:

Sin dañar los tejidos : No se cortan los músculos de la espalda, se "apartan" suavemente, lo que reduce drásticamente el dolor tras la operación

Adiós a las largas estancias : Muchos pacientes pueden regresar a su casa en menos de 24 horas

Menor riesgo y posibilidad de no realizar anestesia general : Al ser una técnica mínimamente invasiva, las complicaciones (como infecciones o sangrados) son mucho menores que en la cirugía abierta

Recuperación exprés: El objetivo es que el paciente vuelva a caminar de forma casi inmediata, recuperando su independencia y su vida social

La pérdida de movilidad no debe aceptarse como una parte inevitable del envejecimiento. Humanizar la medicina significa entender que detrás de cada diagnóstico hay un paciente que quiere jugar con sus hijos, sus nietos, o sus mascotas y desea volver a una vida autónoma.

El Doctor Manuel González Murillo ha convertido su consulta en un referente para aquellos que buscan una alternativa segura y eficaz. La cirugía endoscópica no es solo técnica; es la llave para que los pacientes que presenten esta patología vuelvan a disfrutar de su libertad.

Si usted o un ser querido siente que sus piernas ya no responden y que el dolor le está robando sus años dorados, sepa que hoy existe una solución tecnológica, cercana y, sobre todo, humana.

