El seguimiento de la huelga de Atención Primaria en Galicia aumenta ligeramente este martes

Imagen de una de las concentraciones de Atención Primaria en A Coruña. CIG.

Los médicos de Atención Primaria de Galicia continúan una jornada más en huelga. El paro, convocado solamente por el sindicato O'Mega, registró este martes un ligero aumento en el seguimiento, atendiendo tanto a los datos del Sergas como a los del propio sindicato.

Si ayer las cifras variaban entre el 3,88% indicado por la Xunta de Galicia y el 70% de O'Mega, en esta jornada la huelga de médicos alcanzó un seguimiento en el turno de mañana de un 4,4% según Sanidade y de un 71% según fuentes del sindicato.

Concretamente, atendiendo a los datos proporcionados por el Gobierno gallego, el seguimiento en el área de A Coruña y Cee fue del 4,99%; en Ferrol del 3,13%; en Santiago y Barbanza del 4,1%; en Lugo, A Mariña y Monforte del 1,79%; en Ourense, Verín y O Barco del 1,52%; en Pontevedra y O Salnés del 6,31% y en Vigo del 7,41%.

Precisamente Vigo es la localidad donde está teniendo más presencia esta protesta. O'Mega indica en un comunicado este martes que 22 de los 26 cirujanos que realizan actividad voluntaria de concertación, es decir, peonadas, en el complejo hospitalario de Vigo dejarán de prestar este servicio para forzar la negociación con Sanidade.

Esta tarde habrá una nueva manifestación en Vigo a las 18:00 horas.

Más de 30.000 consultas suspendidas

La diferencia de cifras entre los datos del Sergas y de O'Mega se debe, según el sindicato, a que los Puntos de Atención Continuada no han sido incluidos en los servicios mínimos decretados por la Xunta y que consideran "abusivos".

Por su parte, Sanidade reitera que la cobertura de los servicios mínimos es del 100%. Como consecuencia del paro, que suma ya seis días, se suspendieron en toda Galicia unas 30.574 consultas.

Entre sus reclamaciones, los médicos piden retomar las negociaciones tras la ruptura "unilateral" por parte de la consellería de Sanidade ante el principio de acuerdo sobre la limitación de las agendas médicas. El sindicato mantiene que la primera reunión se frustró porque "los representantes de Sanidade reconocieron que carecían de la competencia para firmar un acuerdo sobre mejoras en la situación laboral de los médicos porque antes debían consultar con otro —teóricamente Facenda—" y que la segunda se canceló cuando la secretaria xeral de Sanidade, Natalia Lobato, abandonó la reunión.

Ante esta situación, el sindicato ha pedido la intervención del presidente autonómico, Alfonso Rueda, que este lunes acusaba a O'Mega en rueda de prensa de "pretender marcar quiénes deben ser los interlocutores por parte de la Xunta".

Los médicos lo desmienten y mantienen su disposición para negociar y piden al presidente de la Xunta que "por responsabilidad tome cartas en el asunto no para negociar él mismo, sino para garantizar que el diálogo pueda llevarse a cabo en un contexto de respeto mutuo".

Nueva huelga

El próximo lunes, 16 de marzo, dará comienzo otra huelga de médicos.

En este caso, recuerda O'Mega, el paro convocado para una semana reclama a la Xunta la mejora de las condiciones laborales de los facultativos de todos los niveles asistenciales. También se retoma la petición de que el Ministerio de Sanidad negocie la elaboración de un estatuto propio para médicos y facultativos.