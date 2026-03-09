Datos dispares en la huelga médica en Galicia este lunes: del 3,88 % de la Xunta al 70% de O’Mega

La huelga de facultativos de atención primaria convocada desde el pasado lunes por el sindicato O'Mega ha dejado, según datos de la Consellería de Sanidade, un seguimiento del 3,88 % en los centros sanitarios de la comunidad gallega durante esta mañana. Una cifra que O'Mega eleva a casi un 70% de seguimiento, lo que supondrá la cancelación de miles de consultas.

Por áreas sanitarias, el Sergas cifra el seguimiento de la huelga este lunes en el área sanitaria de A Coruña y Cee en un 4,62 %; en la de Ferrol, en un 3,91 %; en la de Santiago de Compostela y Barbanza, 2,82 %; en la de Lugo, A Mariña y Monforte de Lemos, 2,22 %; en la de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, 1,5 %; en la de Pontevedra y O Salnés, 3,32 %; y en la de Vigo, 7,01 %.

El Servicio Gallego de Salud cuenta en la jornada de hoy con la cobertura del 100 % de los servicios mínimos, garantizando la actividad asistencial urgente y de emergencias. Como consecuencia de la huelga de facultativos de Atención Primaria convocada por la organización sindical O'Mega en las cinco jornadas de huelga de la semana pasada, se suspendieron 26.668 consultas en Galicia.

Desde la Consellería de Sanidade instan a O'Mega a sumarse al acuerdo mayoritario sobre Atención Primaria para evitar a pacientes y profesionales los efectos de un paro indefinido.

Mañana martes, 10 de marzo, se celebrará una manifestación en Vigo, que partirá del Marco a las 18:00 horas. Además, este lunes habrá concentraciones de facultativos ante el centro de salud de Matogrande (A Coruña), Monforte y A Parda (Pontevedra) para presionar a la Consellería a negociar unas "condiciones laborales dignas".

Cese de actividades voluntarias en hospitales

Además, el sindicato O'Mega ha difundido un comunicado este lunes en el que avisa de que médicos de hospitales gallegos dejarán de hacer actividades voluntarias de autoconcertación o actividad deslizada a partir del 16 de marzo—lo que se conoce como peonadas— como medida de protesta ante la "negativa" de la Consellería de Sanidade a negociar unas "condiciones laborales dignas" que permitan desconvocar la huelga indefinida.

El sindicato médico inició la protesta la semana pasada en el servicio de anestesia de Pontevedra, a la que después se sumó la del Salnés y posteriormente los servicios de anestesia y cirugía de Vigo y los de neurocirugía y cirugía vascular de Santiago. Esta semana se espera que se sumen a esta medida los servicios de anestesia de Santiago, Ferrol y Burela.

Las conocidas como peonadas son algo similar a horas extraordinarias voluntarias en consultas y cirugías que se realizan por las tardes, a partir de las 15:00 horas, con pacientes en mejor estado clínico y que permiten reducir las listas de espera.

O'Mega asegura que las palabras en las que el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, manifestó recientemente que la realización de estas peonadas permitía recuperar la actividad perdida durante la huelga, provocaron el "malestar" de los facultativos, que no quieren convertirse "en un parche a las suspensiones derivadas del derecho a la huelga".