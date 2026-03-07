Sin casos graves en el brote de gastroenteritis tras un evento académico en Narón (A Coruña)

Durante la fase clasificatoria del Club de Debate, celebrada el pasado martes 3 de marzo en Narón, algunos alumnos y profesores experimentaron malestar gastrointestinal tras compartir el almuerzo en el centro Manuela Pérez Sequeiros.

Según la organización, se trata de participantes del IES As Telleiras y IES de Trasancos de Narón, IES Canido y IES Saturnino Montojo de Ferrol, y del IES Alfredo Brañas de Carballo.

Desde la organización del certamen, que pretende "promover el uso oral del gallego, la reflexión, el pensamiento crítico, la tolerancia ante la diversidad de opiniones y el trabajo en equipo en la juventud", se contactó con los responsables de los centros para conocer la situación.

Señalan que "no hubo ningún caso grave y que no todos los participantes en el almuerzo tuvieron molestias", pese a que todos comieron juntos en el mismo local.

El Ayuntamiento de Narón, titular del centro Manuela Pérez Sequeiros, "contactó con el centro para informarles y que se adoptasen las medidas necesarias" al tener conocimiento de los casos.

Por su parte, el centro solicitó a las autoridades sanitarias de la Xunta de Galicia "la puesta en marcha del protocolo correspondiente y tomaron muestras de los alimentos ingeridos para determinar si se trata de intoxicación alimentaria o contagio vírico por gastroenteritis".

La organización del Club de Debate agradece la adopción de medidas por parte del Ayuntamiento de Narón nada más conocer la situación y asegura que tanto ellos como el consistorio "están en contacto con los centros participantes para hacer un seguimiento de su situación".

Finalmente, insisten en "llamar a la tranquilidad e incidir en que no hay ningún caso grave", garantizando que la actividad continúa con normalidad y que la seguridad de los participantes es prioridad.