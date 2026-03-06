Sanidade investiga el brote de gastroenteritis en Narón (A Coruña): cerca de 50 afectados

Un total de 48 casos de gastroenteritis han sido notificados tras consumir comida elaborada por una empresa de catering que presta servicio en un centro de día de Narón y que también suministró menús en un evento externo celebrado a comienzos de esta semana.

Según los datos facilitados por las autoridades sanitarias, nueve de los afectados son usuarios del centro de día, mientras que otros 39 corresponden a participantes en el evento, donde se consumió comida servida el 3 de marzo.

Los casos registrados presentan síntomas leves, principalmente diarrea de corta duración, sin que por el momento se haya informado de complicaciones graves entre los afectados.

Tras tener constancia de la situación, la Consellería de Sanidade activó un equipo de investigación y movilizó a sus inspectores para analizar el origen del brote.

Los técnicos contactaron con las cocinas del servicio de catering y solicitaron a la empresa las muestras testigo de los menús servidos los días 2 y 3 de marzo, que permitirán realizar los análisis correspondientes.

Además, los inspectores realizaron una visita de control a las instalaciones, mientras se permanece a la espera de los resultados analíticos y del informe final que determinará el origen del episodio y las posibles medidas a adoptar.