Quirónsalud A Coruña crea una consulta para evaluar secuelas tras accidentes

Las lesiones derivadas de un accidente pueden dejar, en algunos casos, limitaciones físicas o funcionales que afectan al día a día de los pacientes. Para analizar de forma precisa estas posibles secuelas, el Hospital Quirónsalud A Coruña ha puesto en marcha una consulta específica de valoración de daño corporal, destinada a pacientes que han sufrido accidentes de tráfico, laborales o lesiones deportivas.

La consulta está coordinada por la doctora María Matachana, especialista en Cuidados Intensivos y perito médico del centro. Su creación responde a la necesidad creciente de contar con evaluaciones médicas rigurosas que permitan determinar con exactitud las consecuencias de una lesión, tanto desde el punto de vista asistencial como en el ámbito pericial.

Este nuevo servicio permite realizar un análisis detallado de las secuelas físicas y funcionales que pueden persistir tras un accidente, establecer un diagnóstico completo y elaborar informes médicos especializados basados en criterios clínicos actualizados.

Tal y como explica la doctora Matachana, "el objetivo principal de esta consulta es analizar de forma detallada el estado funcional del paciente una vez superada la fase aguda de la lesión, para determinar el alcance real de las secuelas. La valoración del daño corporal debe entenderse como un proceso médico exhaustivo que permite conocer cómo influyen las lesiones en la vida diaria de la persona".

Un análisis completo de las secuelas

La consulta está orientada a identificar tanto lesiones temporales como permanentes y a medir el impacto que pueden tener en la movilidad, la capacidad para trabajar o la realización de actividades cotidianas. Para ello se sigue una metodología de valoración estructurada que garantiza un análisis objetivo y preciso de cada caso.

El hospital cuenta además con un enfoque multidisciplinar que facilita una evaluación integral del paciente. Especialistas de áreas como traumatología, rehabilitación, neurología y diagnóstico por imagen participan en el proceso cuando es necesario.

Asimismo, el centro dispone de tecnología diagnóstica avanzada -como resonancia magnética, TAC, ecografía o estudios radiológicos- que permite respaldar cada valoración con datos clínicos objetivos.

Atención continuada tras la lesión

La puesta en marcha de esta consulta completa el circuito asistencial del paciente accidentado en el hospital, que incluye desde la atención urgente y quirúrgica hasta el proceso de rehabilitación y la valoración final de posibles secuelas.

Este seguimiento resulta fundamental para conocer el impacto real de las lesiones y orientar tanto el tratamiento como las posibles adaptaciones necesarias para mejorar la calidad de vida del paciente.