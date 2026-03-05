El Parlamento gallego avanza en la ley para proteger a sanitarios frente a agresiones

El Parlamento de Galicia dio este jueves un nuevo paso en la tramitación de la modificación de la Ley de salud de Galicia, una reforma destinada a reforzar la protección del personal sanitario frente a agresiones.

El texto fue aprobado en la Comisión de Sanidad, Política Social y Empleo y queda pendiente únicamente de su debate y votación final en el pleno de la Cámara.

La portavoz popular de Sanidad, Encarna Amigo, destacó el carácter preventivo de la norma y recordó que los profesionales del Sergas registraron más de 850 agresiones en 2024.

"La violencia no puede formar parte del trabajo sanitario como un riesgo asumido", señaló, defendiendo que la ley busca garantizar que los profesionales puedan ejercer su labor con seguridad.

Entre las medidas previstas, la reforma contempla la posibilidad de cambiar a la persona agresora de profesional sanitario o incluso de centro, así como facilitar la movilidad laboral de la víctima.

Además, la norma amplía el concepto de agresión para incluir la violencia digital, junto a la física y verbal, e incorpora sanciones también para ataques contra técnicos de emergencias sanitarias y del 061.

El proyecto incluye igualmente la creación de un Plan de prevención contra la violencia en el ámbito sanitario y de un Registro gallego de actos de violencia externa, con el objetivo de mejorar la detección y seguimiento de estos incidentes.

La iniciativa salió adelante con el voto favorable del Grupo Popular y del Grupo Socialista, mientras que el BNG y el Grupo Mixto optaron por la abstención. Durante el debate, Amigo destacó que el texto se mejoró durante su tramitación parlamentaria mediante la incorporación de ocho de las once enmiendas presentadas por el PSOE.

La diputada popular lamentó, sin embargo, que solo se incorporara una enmienda del BNG, al asegurar que no fue posible alcanzar acuerdos de transacción. Según señaló, el grupo nacionalista planteó aceptar sus propuestas "en su literalidad o no llegar a acuerdo".

Amigo insistió en que la reforma busca ofrecer un marco legal de protección efectiva para los profesionales sanitarios, y subrayó que "esta no es una ley ideológica". "Quien cuida merece ser cuidado, y quien salva vidas no puede trabajar con miedo", concluyó.