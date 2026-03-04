El virus respiratorio sincitial continúa bajando en Galicia y se sitúa en el 7,6 % de positividad

La incidencia del virus respiratorio sincitial sigue bajando en Galicia situándose la tasa de positividad en el 7,6 % en la semana 9 del año, que finalizó el día 1 de marzo. Así lo recoge el informe semanal de seguimiento publicado por la Consellería de Sanidade.

El informe muestra el aumento de la tasa de consultas en todos los grupos de menores de dos años. En cuanto a las hospitalizaciones, no se registró ningún ingreso en el grupo de nacidos entre abril y septiembre de 2025, y se produjo una hospitalización en lactantes menores de dos meses.

En estos grupos, la cobertura de inmunización frente al VRS es del 93 % en el caso de los bebés vacunados en los hospitales gallegos al nacer dentro de las fechas de la campaña, y del 95,4 % para los nacidos fuera de campaña, de abril a septiembre de 2025.

Respecto a ingresos hospitalarios de niños que ya han pasado alguna temporada de VRS, en la última semana se produjo un ingreso entre los nacidos del 1 de abril de 2024 al 31 de marzo de 2025, sin registrarse ingresos en el grupo de nacidos entre el 1 de abril de 2023 y el 31 de marzo de 2024.

En adultos, según los datos recogidos en el último informe, se registraron 21 ingresos con VRS en personas mayores de 60 años, de las cuales 15 son mayores de 80.