El acelerador de protones, un hito en el tratamiento de cáncer en Galicia

El Centro de Protonterapia de Galicia será el primero público de España y cuenta ya en sus instalaciones con un acelerador de protones, una tecnología que supone un hito en el tratamiento de cáncer. Así lo ha destacado este domingo el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien ha visitado la zona del búnker donde se encuentra el acelerador.

Acompañado del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, el presidente autonómico realizó una visita de la mano de los radiofísicos responsables de la puesta en marcha del proyecto y técnicos de la empresa IBA. El equipamiento, financiado por la Fundación Amancio Ortega con 28 millones de euros, es pionero en España.

En la visita, según informa la Xunta en una nota de prensa, Rueda destacó que el proyecto es uno de los mayores hitos en la medicina oncológica de precisión con una "infraestrutura punteira e innovadora. E non estamos en Houston, estamos en Galicia".

Los primeros pacientes beneficiados podrán ser tratados previsiblemente a finales de este año o principios del 2027. Se atenderá a pacientes gallegos y otros de Castilla y León, Asturias y el norte de Portugal. La capacidad estimada es de unas 250 personas al año.

El centro se enfocará en pacientes oncológicos con alta expectativa de supervivencia, en especial la población infantil.

El tratamiento utiliza un conjunto de protones para administrar la radiación de forma muy localizada, adaptándose a la zona afectada y reduciendo los efectos secundarios. El proyecto tendrá un presupuesto total de más de 60 millones de euros contando la edificación y el equipamiento. Está cofinanciado a través del programa Feder de la Unión Europea.