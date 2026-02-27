Una investigación del servicio de farmacia del área sanitaria de Santiago recibe el premio Salvat

El proyecto MaculOMICS: Integración Multi-Ómica para a Medicina Personalizada na Dexeneración Macular por Idade que lidera Anxo Fernández Ferrero, de la unidad de Investigación e Innovación del Servicio de Farmacia Hospitalaria del área Sanitaria de Santiago y Barbanza, acaba de recibir el premio Salvat. Se trata de un galardón de carácter bienal dotado con 50.000 euros.

La investigación presentada por el doctor Fernández aborda la Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAI), una de las principales causas de pérdida visual irreversible en el mundo desde una perspectiva de medicina de precisión.

El proyecto plantea la aplicación de la multi-ómica en esta patología, un enfoque que busca integrar diferentes niveles de información biológica para identificar biomarcadores que permiten personalizar los tratamientos.

El proyecto fue escogido entre las más de 30 candidaturas presentadas y procedentes de toda la geografía española, por un jurado de expertos de primer nivel compuesto por María Luisa Suárez, jefa de la División de Farmacología y Evaluación Clínica del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS); María José García Celma, catedrática de farmacia y tecnología farmacéutica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona; Bernabé Zea, Partner en ZBM Patents and Trademarks; José Manuel Benítez del Castillo, presidente de la Sociedad Española de Oftalmología y jefe de servicio de oftalmología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid; y Noelia Sabater; del Servicio de Oftalmología del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

50.000€ para impulsar proyectos de investigación

Este galardón tiene como misión fundamental impulsar proyectos de alta originalidad que se encuentran en fases iniciales.

El premio actúa como respaldo científico y económico crucial para hipótesis de trabajo que, debido a su etapa temprana de desarrollo, suelen encontrar barreras para obtener financiamiento convencional.

El acto de entrega se celebró en las instalaciones del IDIS en el Hospital Clínico de Santiago.

Durante el acto, el doctor Anxo Fernández Ferrero destacó que "es todo un honor recibir este galardón y ver como compañías como Salvat apuestan por proyectos de investigación que se encuentran en fases iniciales. Este premio es todo un impulso para seguir avanzando en el conocimiento y en el abordaje de una enfermedad tan compleja como el DMAI".

El gerente del área sanitaria de Santiago e Barbanza, Ángel Facio, en su intervención, felicitó al ganador y reconoció que "este premio es un reflejo de un importante esfuerzo colectivo y de un gran liderazgo por parte de Anxo Fernández. Esta investigación, sin duda, abre nuevas perspectivas en el tratamiento y manejo de esta enfermedad, una dolencia que afecta a millones de personas en el mundo".

Javier Peris, presidente de la Fundación Salvat, destacó la apuesta de la entidad "por el talento investigador y el impulso de proyectos de alta originalidad que se encuentran en fases iniciales de desarrollo. Nuestro objetivo es ofrecer un respaldo económico para hipótesis de trabajo disruptivas, que a menudo encuentran barreras para obtener financiamiento convencional, puedan prosperar".

A través de la entrega de este galardón, la Fundación Salvat reafirmó su compromiso con la promoción de la investigación científica, apoyando la innovación.

Por su parte, la investigación realizada en el seno del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza demuestra que está entre las mejores y que es uno de los pilares básicos sobre los que se sustenta, siempre con visión de mejorar la vida de los pacientes.