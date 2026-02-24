El CHUAC de A Coruña, primer hospital de España con laboratorio de bacteriología automatizado

El Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) se consolida como el primero de España en contar con un área de bacteriología de su laboratorio de microbiología totalmente automatizada. Así lo confirmó este martes el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, durante la supervisión de las mejoras en la robotización del laboratorio. La inversión de 5,3 millones de euros permite optimizar el procesamiento de más de 50.000 muestras al mes, tanto programadas como urgentes.

Durante su visita al laboratorio del CHUAC, el conselleiro estuvo acompañado por la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, y el gerente del área sanitaria de A Coruña y Cee, Luis Verde. El recorrido por las instalaciones, ampliadas y robotizadas, estuvo guiado por el jefe de servicio de microbiología, Germán Bou, y por la supervisora del servicio, Carmen Bastón.

Gómez Caamaño resaltó que la robotización supone mejoras en el aislamiento, en la incubación y en el proceso de análisis de las muestras. Asimismo, mencionó los dos retos que afrontaba este proyecto. Por un lado, lograr el diagnóstico microbiológico ultrarrápido de patologías infecciosas con plataformas diagnósticas automatizadas y con el apoyo de técnicas de inteligencia artificial. Esto contribuye a generar sistemas de amplio espectro capaces de detectar muchos más patógenos.

Y otro de los retos es el estudio del microbioma y su posible relación con determinadas patologías y tratamientos, combinando condiciones de cultivo no convencionales, técnicas de metagenómica y metabolómica, así como la automatización integral de los procesos.

Red nacional de enfermedades infecciosas

Gómez Caamaño destacó que el CHUAC es el único hospital gallego integrado en el Centro de investigación biomédica en red (CIBER) de enfermedades infecciosas del Instituto de Salud Carlos III. Se trata de un centro de investigación en red especializado, entre otras cosas, en el diagnóstico de infecciones mediante proteómica e inteligencia artificial, y en el microbioma y el cáncer.

El conselleiro de Sanidade se refirió, asimismo, al cambio en la forma de trabajar del personal del laboratorio de microbiología del hospital herculino, compuesto por 14 facultativos, 43 técnicos de laboratorio y 5 residentes que están ampliando su formación en este servicio.

Por lo tanto, la adquisición de nuevo equipamiento permite mejorar el procesamiento de las muestras, realizar varias detecciones con una única prueba y reducir los errores por contaminación manual. Esta actuación está cofinanciada por la Unión Europea, a través del Programa FEDER de Galicia 2021-2027.