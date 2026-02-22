La Xunta destina cerca de 800.000 euros al Comité Ciudadano Antisida de A Coruña

La Xunta destina cerca de 800.000 euros a los centros y programas del Comité Ciudadano Antisida de A Coruña Xunta

La Xunta destinará cerca de 800.000 euros al mantenimiento y desarrollo de los centros y programas del Comité Cidadán Antisida da Coruña (CASCO) durante el período 2025-2027.

El director general de Inclusión Social, Arturo Parrado, puso hoy en valor la labor que desarrolla la entidad durante una visita a su sede en A Coruña. En el encuentro, garantizó la continuidad del apoyo del Gobierno autonómico a los servicios y proyectos que impulsa esta asociación, que cuenta con más de tres décadas de trayectoria trabajando por la inclusión social y contra la estigmatización.

El representante autonómico destacó la estrecha colaboración que mantiene la Xunta de Galicia con CASCO. A través de la orden de ayudas dirigida a entidades de iniciativa social para el período 2025-2027, la asociación recibirá cerca de 700.000 euros.

Esta financiación se destinará al mantenimiento de sus servicios de atención continuada y de atención social, fundamentales para acompañar a personas en situación de vulnerabilidad.

Inclusión social y laboral y adquisición de un inmueble

A esta cuantía se suman otros 100.000 euros procedentes de la última convocatoria de ayudas con cargo al 0,7% del IRPF. Estos fondos permitirán desarrollar itinerarios personalizados de inclusión social y laboral, así como cofinanciar la adquisición de un inmueble que reforzará la capacidad de atención de la entidad.

Arturo Parrado subrayó que el objetivo del Ejecutivo gallego es garantizar que todas las personas, con independencia de su situación económica, procedencia o circunstancias personales, dispongan de las mismas oportunidades de participación, formación y acceso al empleo.

Este compromiso se refleja en los presupuestos autonómicos, que en el presente ejercicio destinan 130 millones de euros a blindar las políticas de inclusión social en Galicia.