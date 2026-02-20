Galicia impulsa el ensayo clínico de la vacuna contra el virus sincitial: cómo participar

El Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC). Shutterstock

La Xunta de Galicia, mediante la Consellería de Sanidade y la Fundación Pública Gallega Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, pondrá en marcha este fin de semana dos jornadas especiales para fomentar la participación en el ensayo clínico Sincigal. Este estudio analiza el impacto de la vacuna contra el virus respiratorio sincitial (VRS) en la disminución de hospitalizaciones en población adulta.

Con el objetivo de facilitar el acceso, se habilitarán de manera excepcional los 14 hospitales públicos de Galicia, donde ya han participado más de 49.000 personas en este proyecto de investigación.

Última oportunidad para participar

Las jornadas del sábado y domingo suponen la fase final de incorporación de voluntarios. Todas las personas mayores de 18 años interesadas podrán acudir directamente, sin necesidad de cita previa, a cualquiera de los hospitales habilitados, en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.

Además, durante todo el mes de febrero continuarán abiertos, de lunes a viernes, los puntos habilitados en hospitales y centros de salud participantes.

Las personas interesadas en formar parte de este estudio disponen del teléfono gratuito 900 842 217 y de la página web del proyecto, sincigal.com, donde pueden obtener más información y resolver sus dudas.

La Consellería de Sanidad y la Fundación Pública Gallega Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago buscan generar evidencia científica que permita evaluar la eficacia de la vacuna frente al virus respiratorio sincitial en adultos, siguiendo la línea de iniciativas previas como el estudio Galflu, que permitió incorporar al sistema sanitario público la vacuna de alta carga contra la gripe para mayores de 70 años.

