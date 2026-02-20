Ofrecido por:
Galicia impulsa el ensayo clínico de la vacuna contra el virus sincitial: cómo participar
Sanidade pondrá en marcha este fin de semana dos jornadas especiales para fomentar la participación en el ensayo clínico Sincigal
Te puede interesar: La positividad del virus respiratorio sincitial se mantiene en el 10 % en Galicia
La Xunta de Galicia, mediante la Consellería de Sanidade y la Fundación Pública Gallega Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, pondrá en marcha este fin de semana dos jornadas especiales para fomentar la participación en el ensayo clínico Sincigal. Este estudio analiza el impacto de la vacuna contra el virus respiratorio sincitial (VRS) en la disminución de hospitalizaciones en población adulta.
Con el objetivo de facilitar el acceso, se habilitarán de manera excepcional los 14 hospitales públicos de Galicia, donde ya han participado más de 49.000 personas en este proyecto de investigación.
Última oportunidad para participar
Las jornadas del sábado y domingo suponen la fase final de incorporación de voluntarios. Todas las personas mayores de 18 años interesadas podrán acudir directamente, sin necesidad de cita previa, a cualquiera de los hospitales habilitados, en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.
Además, durante todo el mes de febrero continuarán abiertos, de lunes a viernes, los puntos habilitados en hospitales y centros de salud participantes.
Las personas interesadas en formar parte de este estudio disponen del teléfono gratuito 900 842 217 y de la página web del proyecto, sincigal.com, donde pueden obtener más información y resolver sus dudas.
La Consellería de Sanidad y la Fundación Pública Gallega Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago buscan generar evidencia científica que permita evaluar la eficacia de la vacuna frente al virus respiratorio sincitial en adultos, siguiendo la línea de iniciativas previas como el estudio Galflu, que permitió incorporar al sistema sanitario público la vacuna de alta carga contra la gripe para mayores de 70 años.
Centro hospitalario y punto de participación
-
Hospital Universitario de A Coruña, en la 4ª planta (consultas externas)
-
Hospital Virxe da Xunqueira, en consultas externas
-
Hospital Arquitecto Marcide, en laboratorio
-
Hospital Público da Mariña, en el punto de vacunación
- Hospital Lucus Augusti (HULA), en la 4ª planta
-
Hospital Público de Monforte de Lemos, en la planta baja (entrada por la zona del aparcamiento)
-
Hospital del Barco de Valdeorras, en la biblioteca
-
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), en la planta 0 del nuevo edificio de hospitalización
-
Hospital Público de Verín, en el salón de actos
-
Hospital de día del Hospital Provincial de Pontevedra, en Consultas Externas (parte trasera del hospital)
-
Hospital Público del Salnés, en la Planta -1 (Consulta Medicina Preventiva)
-
Hospital del Barbanza, en el salón de actos
-
Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela, en la sala de toma de muestras (en el piso -3)
-
Hospital Álvaro Cunqueiro, planta 0