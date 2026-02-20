La primera semana de huelga de médicos en Galicia deja más de 30.000 consultas canceladas

La huelga de médicos y facultativos contra la reforma del Estatuto Marco impulsada por el Ministerio de Sanidad ha dejado ya un notable impacto en la sanidad gallega en su primera semana, con más de 35.200 actos asistenciales suspendidos y cerca de 20.000 consultas hospitalarias canceladas.

Según los datos facilitados por el Servizo Galego de Saúde (Sergas), entre el lunes y el jueves se suspendieron 19.037 consultas hospitalarias, 13.376 consultas de atención primaria, 788 cirugías y 2.067 pruebas diagnósticas. Solo en la jornada del jueves se dejaron de realizar 6.185 consultas hospitalarias, junto a 223 intervenciones quirúrgicas.

El conflicto laboral, de ámbito estatal, ha tenido un seguimiento especialmente elevado en Galicia en el ámbito hospitalario. Según los sindicatos, la participación superó el 86% en hospitales y se situó en torno al 23% en atención primaria. Por ciudades, A Coruña registró un 86,2% de seguimiento en hospitales y un 19,8% en centros de salud; Vigo alcanzó el 87,9% y el 28,9%, respectivamente; mientras que en Santiago fue del 85,9% en hospitalaria y del 27,2% en primaria.

En paralelo, centenares de profesionales se concentraron ante los principales hospitales de A Coruña, Vigo, Santiago, Lugo y Ourense para reclamar mejoras laborales y la apertura de un proceso de negociación real.

El sindicato O'Mega, mayoritario entre los facultativos gallegos, insiste en que tanto el Gobierno central como la Xunta están a tiempo de evitar la continuidad de los paros. La organización reclama la creación de un estatuto propio para la profesión médica y denuncia la falta de diálogo por parte de las administraciones.

Además, el sindicato ha convocado una huelga indefinida en atención primaria a partir del 2 de marzo, centrada en el ámbito autonómico, con el objetivo de exigir a la Xunta un plan de choque que permita descongestionar los centros de salud y reducir las listas de espera. La segunda semana de paros de la huelga actual será la semana del 16 de marzo.

Entre las principales reivindicaciones figuran la limitación del número de pacientes por jornada, incentivos para atender la sobrecarga asistencial de forma voluntaria y la voluntariedad de las guardias. El objetivo, señalan, es garantizar una atención de calidad sin deteriorar las condiciones laborales de médicos y facultativos.

Desde la administración autonómica, el gerente del Sergas, José Ramón Parada, ha mantenido reuniones con responsables de las distintas áreas sanitarias para evaluar el impacto de la huelga. La Consellería de Sanidade ha mostrado su disposición a negociar mejoras retributivas en urgencias hospitalarias y puntos de atención continuada, así como ajustes en la organización de la atención primaria.

Sin embargo, los sindicatos consideran insuficientes estas medidas y reclaman compromisos más ambiciosos. En este sentido, critican que mientras desde Galicia se pide al Ministerio que negocie para frenar la huelga estatal, no se esté produciendo un diálogo efectivo a nivel autonómico.

Por su parte, los datos oficiales del Sergas sitúan el seguimiento de la huelga en el turno de mañana del viernes en el 19,34% del conjunto del sistema sanitario, con un 24,58% en hospitales y un 5,63% en atención primaria, cifras inferiores a las aportadas por las organizaciones sindicales.

Pese a las diferencias en la medición del seguimiento, el impacto en la actividad asistencial ha sido significativo. No obstante, el Sergas ha garantizado el cumplimiento del 100% de los servicios mínimos, asegurando la atención urgente y de emergencias durante los días de paro.