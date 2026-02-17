Lucha de cifras en la huelga médica en Galicia: Sanidade cifra el seguimiento en 16,36% y O'Mega en el 87%

Nueva jornada de huelga de médicos en Galicia y nuevas cifras distantes entre Xunta y sindicatos. La Consellería de Sanidade ha cifrado el seguimiento de la huelga de médicos en un 16,36%, mientras que O'Mega lo eleva al 87%. Este segundo día de paro está condicionado por ser festivo en muchos municipios de la comunidad, incluido ciudades como A Coruña, Santiago, Lugo y Ourense.

Según Sanidade, la participación en la huelga en los siete grandes hospitales del Sergas durante la mañana ha sido del 22,56%, mientras que el seguimiento en los hospitales comarcales ha sido del 9,92%. En la Atención Primaria, ha habido un 6,65% de participación en el paro.

Por hospitales, los centros con mayor seguimiento, según el Sergas, han sido el complejo hospitalario de Vigo (29,7%) y el de Pontevedra (21.17%), mientras que no hubo seguimiento en los complejos de A Coruña, Santiago y Lugo —donde este martes es festivo—.

En la Atención Primaria, los centros de salud con más seguimiento en el turno de mañana han sido los de las áreas sanitarias de Pontevedra-O Salnés y Vigo, con un 8,21% y un 8,13% respectivamente. Mientras, en entidades como la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), la empresa pública Galaria y la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 el seguimiento en el turno de mañana ha sido del 1,59%.

Sindicato O'Mega